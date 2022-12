Εύβοια

Αιδηψός: Πέθανε ο άνδρας που “καρφώθηκε” σε κάγκελο

Δεν τα κατάρερε ο άντρας που έπεσε πάνω με το κεφάλι σε μυτερό κάγκελο. Πώς συνέβη το τρομακτικό δυστύχημα.

Κατέληξε στα τραύματά του ο 78χρονος, ο οποίος το απόγευμα της περασμένης Τετάρτης είχε παραπατήσει στην αυλή του σπιτιού του στα Λουτρά Αιδηψού στην Εύβοια με αποτέλεσμα να «καρφωθεί» με το κεφάλι σε αιχμηρό κάγκελο της αυλόπορτας που ήταν μισάνοιχτη.

Ο ηλικιωμένος άνδρας είχε απεγκλωβιστεί μετά από μεγάλη προσπάθεια της Πυροσβεστικής, ενώ πολύ μεγάλη ήταν και η προσπάθεια γιατρών και διασωστών του ΕΚΑΒ από το ΚΥ Ισταιαίας για να τον κρατήσουν στη ζωή και τελικά να τον παραδώσουν στα Επείγοντα του Νοσοκομείου Λαμίας κι από κει στη ΜΕΘ.

Σοβαρά τραυματισμένος απεγκλωβίστηκε ηλικιωμένος από αιχμηρό κάγκελο και παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, στα Λουτρά Αιδηψού στην Εύβοια. Επιχείρησαν 5 #πυροσβέστες με 2 οχήματα. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) November 30, 2022

Η κατάστασή του όμως ήταν εξαιρετικά σοβαρή και παρά την προσπάθεια γιατρών και νοσηλευτών στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, στο τέλος δεν τα κατάφερε.

