Χίος

Χίος: επιχείρηση απεγκλωβισμού μεταναστών (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Στην επιχείρηση συνέδραμε και η Πυροσβεστική Υπηρεσία καθώς και πτητικό μέσο.

Επιχείρηση απεγκλωβισμού και διάσωσης μεταναστών στήθηκε στη Χίο, με τη συνδρομή πτητικού μέσου στην οποία συμμετείχε και η Πυροσβεστική Υπηρεσία.

Τα άτομα που εντοπίστηκαν είχαν εγκλωβιστεί σε απόκρημνη, βραχώδη και με πυκνή βλάστηση τοποθεσία στην περιοχή «Βίκι» της Χίου, ενώ ένας από τους 21 που εντοπίστηκαν μεταφέρθηκε σε σταθμό του ΕΚΑΒ για τις πρώτες βοήθειες.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Αστυνομίας:

"Ανακοινώνεται ότι, στο πλαίσιο ερευνών που διεξάγονται καθημερινά σε χερσαίες περιοχές των νησιών του Βορειοανατολικού Αιγαίου κατά τις αφίξεις μεταναστευτικών ροών, βραδινές ώρες χθες (17-12-2022), αστυνομικό προσωπικό και συνοριακοί φύλακες διαφόρων υπηρεσιών της Διεύθυνσης Αστυνομίας Χίου με τη συνδρομή πτητικού μέσου, συμμετείχαν σε επιχείρηση απεγκλωβισμού -12- νεοεισερχόμενων ατόμων από απόκρημνη, βραχώδη και με πυκνή βλάστηση τοποθεσία στην περιοχή «Βίκι» της Χίου.

Η επιχείρηση, στην οποία συμμετείχε και κλιμάκιο της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Χίου, ολοκληρώθηκε με επιτυχία την 02:00΄ ώρα σήμερα (18-12-2022).

Είχε προηγηθεί ο εντοπισμός -9- ακόμη νεοεισερχόμενων ατόμων, από αστυνομικούς του Τμήματος Διαχείρισης Μετανάστευσης Χίου σε παραλιακή τοποθεσία στην περιοχή «Κέραμος» της Χίου.

Για τα παραπάνω -21- νεοεισερχόμενα άτομα, εκ των οποίων ένας μεταφέρθηκε με σταθμό του ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείου της Χίου για παροχή πρώτων βοηθειών, θα ακολουθηθούν οι προβλεπόμενες από τη νομοθεσία διαδικασίες πρώτης υποδοχής και υποβολής αιτημάτων για παροχή διεθνούς προστασίας.

Για την υπόθεση σχηματίζεται ποινική δικογραφία από το Τμήμα Διαχείρισης Μετανάστευσης Χίου."

Ειδήσεις σήμερα:

Λαμία: Πυκνή ομίχλη σκέπασε την πόλη

Πέθανε η Νέλιντα Πινιόν

Αλιβέρι: Πυροβολισμοί κατά του ΑΤ