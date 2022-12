Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: πέθανε γυναίκα που έπεσε σε φωταγωγό από την ταράτσα

Πως αναφέρουν οι πληροφορίες ότι συνέβη το δυστύχημα, που είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο της γυναίκας.

Μια γυναίκα μόλις 30 ετών άφησε την τελευταία πνοή όταν ανήμερα των Χριστουγέννων ανέβηκε στην ταράτσα του σπιτιού της στη Θεσσαλονίκη και έπεσε στον φωταγωγό.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά μέχρι στιγμής, η γυναίκα περπατούσε στην ταράτσα του σπιτιού της όταν το πλεξιγκλάς στο οποίο στεκόταν υποχώρησε και βρέθηκε στο κενό.

Το τραγικό συμβάν σημειώθηκε γύρω στις 7 το απόγευμα ανήμερα των Χριστουγέννων.

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που μετέφεραν τη γυναίκα στο νοσοκομείο, όμως ήταν ήδη αργά.

