Υπόθεση κατασκοπείας - Μυτιλήνη: δέχτηκε τις ενστάσεις το δικαστήριο

Ποια ήταν η απόφαση του δικαστηρίου για τους 24 Έλληνες και ξένους μέλη ΜΚΟ.

Το Τριμελές Εφετείο Πλημμελημάτων Βορείου Αιγαίου δίκασε σήμερα τους 24 Έλληνες και ξένους κατηγορούμενους για κατασκοπεία και για άλλα αδικήματα, όπως η παράνομη χρήση ραδιοσυχνοτήτων.

Χωρίς να μπει στην ουσία των κατηγοριών δέχθηκε τις ενστάσεις ακυρότητας του κλητήριου θεσπίσματος από τους συνηγόρους υπεράσπισης, επειδή στους μεν ξένους δεν επιδόθηκε στη γλώσσα τους, αλλά όπου επιδόθηκε αυτό έγινε στην Ελληνική. Για τους δε Έλληνες κατηγορουμένους το δικαστήριο δέχθηκε τις ενστάσεις των συνηγόρων περί αοριστίας του κατηγορητηρίου.

Ξαναέστειλε δε τη υπόθεση στην Εισαγγελία, προκειμένου να συνταχθεί νέο κατηγορητήριο, να μεταφραστεί στη γλώσσα των κατηγορουμένων και να επιδοθεί.

Στην ουσία όμως οι κατηγορίες περί κατασκοπείας σε βάρος των συγκεκριμένων Ελλήνων και ξένων, μελών Μη Κυβερνητικής Οργάνωσης και ανεξάρτητων εθελοντών που έδρασαν στη διάρκεια της προσφυγικής-μεταναστευτικής κρίσης, παραγράφονται λόγω λήξης της δίωξης για τα αδικήματα που περιγράφονται στις 8 Φεβρουαρίου.

Επίσης οι κατηγορούμενοι για παράνομη χρήση συχνοτήτων απαλλάσσονται της κατηγορίας λόγω αλλαγής του νόμου, ενώ η υπόθεση πλαστογραφίας σε βάρος δυο εκ των κατηγορουμένων εστάλη να δικαστεί από το Τριμελές Πλημμελειοδικείο λόγω αναρμοδιότητας, πλην όμως και αυτή η διαδικασία οδηγείται σε παραγραφή.

Ας σημειωθεί ότι για κάποιους από τους σημερινούς κατηγορουμένους εκκρεμούν αδικήματα όπως αυτό της κατασκοπείας σε βαθμό κακουργήματος, διαδικασία όμως η οποία βρίσκεται ακόμα σε επίπεδο κύριας ανάκρισης.

