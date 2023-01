Μεσσηνία

Πάτρα: Ξύπνησε και βρήκε νεκρό τον σύζυγό της

Οικογενειακή τραγωδία στην Πάτρα, όπου γυναίκα πήγε να ξυπνήσει τον σύζυγό της, που όμως ήταν νεκρός.

Τραγωδία στην Οβρυά Πατρών το πρωί της Κυριακής. Μια γυναίκα βρήκε τον άνδρα της νεκρό όταν ξύπνησε το πρωί.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η γυναίκα κοιμόταν σε διαφορετικό δωμάτιο από τον 80χρονο σύζυγό της. Όταν πήγε να τον ξυπνήσει το πρωί διαπίστωσε οτι δεν είχε τις αισθήσεις του. Οι φωνές της αναστάτωσαν τη γειτονιά. Ένας γείτονας ειδοποίησε αμέσως την Αστυνομία που έσπευσε στο σημείο, για να βρει τη γυναίκα σε κατάσταση σοκ.

Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, ο διασώστης του ΕΚΑΒ και το πλήρωμα του ασθενοφόρου που έσπευσαν στο σημείο διαπίστωσαν οτι ο άνδρας είχε φύγει από τη ζωή αρκετές ώρες πριν.

