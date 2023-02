Εύβοια

Εύβοια: Αγοράκι 3 χρονών σκοτώθηκε από πτώση κολώνας

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Το παιδάκι κατέληξε παρά τις απέλπιδες προσπάθειες των γιατρών. Τι είπαν για το τραγικό συμβάν οι γονείς του.

Ανείπωτη τραγωδία σημειώθηκε το απόγευμα της Πέμπτης 2 Φεβρουαρίου στην Εύβοια, όταν ένα αγοράκι 3 χρόνων έχασε την ζωή του.

Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν πως οι γονείς του παιδιού δήλωσαν πως έπεσε πάνω στο κεφάλι του 3χρονου αγοριού μια κολώνα.

Το πλήρωμα του ασθενοφόρου μετέφερε το παιδί στο Νοσοκομείο της Χαλκίδας, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατος του. Οι γιατροί του Νοσοκομείου προσπάθησαν να επαναφέρουν το παιδί στη ζωή, ωστόσο δυστυχώς δεν τα κατάφεραν.

Φως στα ακριβή αίτια του θανάτου του παιδιού αναμένεται να ρίξει η νεκροψία – νεκροτομή που παραγγέλθηκε από την Αστυνομία.

Πηγή: evima.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Πάτρα – καταγγελία: Τη βίασε ο άντρας της μπροστά στο παιδί τους

Παιδί έπαιζε κρυφτό και βρέθηκε σε άλλη... χώρα

Δημοσκόπηση ΑΝΤ1: Πως κρίνουν οι πολίτες το “καλάθι του νοικοκυριού” και τα μέτρα στήριξης