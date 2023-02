Θεσσαλονίκη

Κακοποίηση παιδιών από βρεφονηπιοκόμο: Νέα στοιχεία - σοκ για την δράση της

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Βρεφονηπιοκόμος, που έχει ήδη καταδικαστεί σε φυλάκιση, κατηγορείται για κακοποιητική συμπεριφορά σε βάρος άλλων 8 παιδιών. Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ.

Για κακοποιητική συμπεριφορά σε βάρος άλλων οκτώ παιδιών κατηγορείται η 48χρονη βρεφονηπιοκόμος, η οποία τον περασμένο Νοέμβριο καταδικάστηκε σε φυλάκιση τριών ετών και εννέα μηνών, χωρίς αναστολή, διότι φέρεται πως χτυπούσε και κακομεταχειριζόταν βρέφη ηλικίας έως 1,5 ετών, σε ιδιωτικό σταθμό της Θεσσαλονίκης, όπου εργαζόταν.

Σύμφωνα με σημερινή ανακοίνωση της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσσαλονίκης, αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Προστασίας Ανηλίκων της Διεύθυνσης Ασφαλείας Θεσσαλονίκης συνέχισαν την προανάκριση μετά τη σύλληψη της 48χρονης για τα αδικήματα της σωματικής βλάβης, απόπειρας επικίνδυνης σωματικής βλάβης και σωματική βλάβη αδύναμων ανθρώπων.

Από την έρευνα διαπιστώθηκε πως η γυναίκα τέλεσε τα ίδια αδικήματα σε βάρος επιπλέον οκτώ ανηλίκων, οπότε και σχηματίστηκε σχετική δικογραφία σε βάρος της.

Η 48χρονη συνελήφθη τον Νοέμβριο του 2022 με την αυτόφωρη διαδικασία, ύστερα από καταγγελία συναδέλφου της και καταδικάστηκε από το Αυτόφωρο Τριμελές Πλημμελειοδικείο σε φυλάκιση τριών ετών και εννέα μηνών.

Η ποινή της αποφασίστηκε να μην ανασταλεί, αλλά η έφεση έχει αναστέλλουσα δύναμη στην εκτέλεσή της. Κατά συνέπεια, άσκησε έφεση κατά της απόφασης και αφέθηκε ελεύθερη.

Ειδήσεις σήμερα:

Σεισμός στην Τουρκία - Λέκκας: Ρήγμα 1000 χιλιομέτρων έδωσε τα 7,8 Ρίχτερ (βίντεο)

“Παγιδευμένοι”: νέα επεισόδια με… “άρωμα γυναίκας” στην δολοφονία του Άγγελου (εικόνες)

Grammy: Η Μπιγιονσέ κατέρριψε το ρεκόρ των βραβείων