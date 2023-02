Δωδεκανήσα

#MeToo: Καταγγέλλουν ηλικιωμένο για ασέλγεια όταν ήταν ανήλικες

Σε πλήρη εξέλιξη είναι η διερεύνηση των καταγγελιών που έχουν κάνει ενήλικες σήμερα γυναίκες, για όσα περιγράφουν ότι βίωσαν όταν ήταν παιδιά.

Ακόμη μια καταγγελία, που ακολουθεί το ανοικτό προσκλητήριο του κινήματος #metoo, απασχολεί τις Εισαγγελικές και Αστυνομικές αρχές της Ρόδου η οποία αφορά σε καταγγελία εις βάρος ενός 82χρονου σήμερα ημεδαπού, για προσβολές της γενετήσιας αξιοπρέπειας τριών ανήλικων παιδιών, ως προς τις οποίες η ποινική αξίωση της πολιτείας έχει εξαλειφθεί λόγω παραγραφής, καθώς ανάγονται σε πράξεις που καταγγέλθηκε ότι τελέστηκαν το 1985!

Σύμφωνα με τις πληροφορίες της «δημοκρατικής», από την Εισαγγελία Πλημμελειοδικών Ρόδου σχηματίστηκε προκαταρκτική δικογραφία για τη διαπίστωση τυχόν τελέσεως των αδικημάτων του βιασμού και των γενετήσιων πράξεων με ανήλικα κατόπιν καταγγελίας που έγινε από μια 43χρονη σήμερα γυναίκα εις βάρος του 82χρονου.

Η 43χρονη διατείνεται ότι ο γείτονάς της σε ηλικία 5 ετών ασέλγησε εις βάρος της όταν είχε μεταβεί στην οικία του για να παίξει με την κόρη του. Ισχυρίστηκε ειδικότερα ότι της κατέβασε το εσώρουχο και με την χρήση βίας την θώπευσε στα γεννητικά της όργανα ενώ αυτοϊκανοποιήθηκε ενώπιόν της! Επεσήμανε εξάλλου, σε κατάθεση της, ότι αποφάσισε πλέον να το καταγγείλει παρακινούμενη από το κίνημα #metoo.

H καταγγελία της, που έγινε τον Νοέμβριο του 2022, οδήγησε στη διενέργεια περαιτέρω έρευνας στο πλαίσιο της οποίας ελήφθησαν 14 καταθέσεις. Δύο γυναίκες, αδελφές, ηλικίας 47 και 49 ετών ισχυρίστηκαν εξεταζόμενες ότι ο ίδιος είχε προβεί σε ασελγείς πράξεις εις βάρος τους εντός της οικίας τους σε χρόνο που δεν μπορούν πλέον να προσδιορίσουν λόγω της ανηλικότητάς τους τότε.

Τον Δεκέμβριο του 2020, όταν η ολυμπιονίκης στην ιστιοπλοΐα Σοφία Μπεκατώρου κατήγγειλε δημόσια ότι είχε σεξουαλικά κακοποιηθεί πριν από πολλά χρόνια από παράγοντα του αθλητισμού, ούτε η ίδια πίστευε πως η καταγγελία της εκείνη θα άνοιγε τον ασκό του Αιόλου σε ένα θέμα υπαρκτό, αλλά κρυμμένο στο χαλί της ελληνικής κοινωνίας και της οικογένειας.

Η επιδοκιμασία για την τόλμη της, που εκφράστηκε στο υψηλότερο δυνατόν επίπεδο, με τη συνάντηση με την Προέδρο της Δημοκρατίας, Κατερίνα Σακελλαροπούλου, και τις δηλώσεις του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, άνοιξε το δρόμο σε άλλες γυναίκες και άντρες να δημοσιοποιήσουν τις σεξουαλικές παρενοχλήσεις που είχαν δεχτεί κατά καιρούς.

Οι πρώτες δημόσιες καταγγελίες δεν προκάλεσαν μόνον σοκ στην κοινή γνώμη, όταν μάλιστα αυτές αφορούσαν δημόσια πρόσωπα που κανείς δεν φανταζόταν ότι διέθεταν αυτή τη σκοτεινή εγκληματική πλευρά.

Προκάλεσαν την ανάγκη η πολιτεία να νομοθετήσει εκ νέου για την πληρέστερη δίωξη αυτών των φρικτών εγκλημάτων και μάλιστα εκείνων που αφορούν σε ανήλικα θύματα, τα οποία εκ των πραγμάτων χρήζουν ιδιαίτερης προστασίας.

Στον νέο Ποινικό Κώδικα που ψηφίστηκε το περασμένο καλοκαίρι, από το υπουργείο Δικαιοσύνης με πρωτοβουλία του υπουργού Κωνσταντίνου Τσιάρα, περιελήφθησαν διατάξεις πολύ αυστηρής αντιμετώπισης των σεξουαλικών εγκλημάτων, καθώς πλέον για τα ανήλικα θύματα επιβάλλεται στους δράστες των σεξουαλικών κακοποιήσεων μόνον μία ποινή, ισόβια, ενώ αυστηροποιούνται όλες οι ποινές για τη βαριά αυτή εγκληματικότητα προκειμένου να τύχουν οι κατηγορούμενοι στο μέλλον σκληρής ποινικής μεταχείρισης για λόγους κοινωνικής προστασίας και ηχηρής αποδοκιμασίας των εγκληματικών πράξεών τους.

Βέβαια, αυστηρότερες ποινές δεν μπορεί να εφαρμοστούν στις ανοικτές στη Δικαιοσύνη υποθέσεις, καθώς ο ποινικός νόμος δεν έχει αναδρομική ισχύ, όμως είναι δηλωτικές της τεράστιας απαξίας που επιφυλάσσει πλέον ο νόμος για τέτοιου είδους βαριά εγκλήματα που προσβάλλουν τον πυρήνα της ανθρώπινης υπόστασης και καταργούν την ελευθερία της βούλησης και της επιλογής των θυμάτων.

Πηγή: dimokratiki.gr

