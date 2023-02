Χανιά

Χανιά: Πυροβόλησαν άνδρα που οδηγούσε κι αφέθηκαν ελεύθεροι

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι οδήγησε πατέρα και γιο να πυροβολήσουν κατά του γνωστού τους, την ώρα που οδηγούσε.

Ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους αφέθηκαν μετά την απολογία τους ο 67χρονος και 37χρονος άνδρας που την περασμένη Παρασκευή πυροβόλησαν έναν 51χρονο στα Χανιά την ώρα που οδηγούσε.

Στην απολογία τους οι δύο άνδρες ισχυρίστηκαν, όπως δήλωσε ο δικηγόρος τους Χρήστος Μαρκογιαννάκης, ότι σε καμία περίπτωση δεν ήθελαν να σκοτώσουν ενώ σημαντικό ρόλο έπαιξε και η κατάθεση του θύματος ότι πλέον υπάρχει ηρεμία στην οικογένεια.

Κτηματικές διαφορές πίσω από τους πυροβολισμούς

Οι τρεις άνδρες φέρεται πως τον τελευταίο καιρό είχαν προβλήματα εξαιτίας κτηματικών διαφορών.

Όλα φαίνεται πως ξέφυγαν όταν το πρωί της περασμένης Παρασκευής, ο 67χρονος και ο 37χρονος συνάντησαν τον 51χρονο και ξεκίνησε ο καυγάς.

Ο 51χρονος κάποια στιγμή μπήκε στο αμάξι του και την ώρα που είχε αναπτύξει ταχύτητα του πυροβόλησαν το όχημα.

Μετά την καταγγελία στις αρχές οι αστυνομικοί εντόπισαν και συνέλαβαν τους δύο δράστες.

Σε έρευνες που έγιναν στο όχημα και στο ποιμνιοστάσιο τους βρέθηκαν και κατασχέθηκαν μια κυνηγετική καραμπίνα, πιστόλι με γεμιστήρα και 35 φυσίγγια.

Πηγή: cretapost

Ειδήσεις σήμερα:

Σεισμός - Τουρκία: φονικά τα 6,4 Ρίχτερ της Δευτέρας (εικόνες)

Θεσσαλονίκη: οδηγός ΚΤΕΛ κατέρρευσε στο τιμόνι

Γιατροί και νοσηλευτές σε απεργία