Πατρινό Καρναβάλι 2023: Φαντασμαγορική η νυχτερινή παρέλαση των αρμάτων (εικόνες)

Ένα σπάνιο και εντυπωσιακό θέαμα απόλαυσαν οι Πατρινοί και οι χιλιάδες επισκέπτες που έχουν πλημμυρίσει την πρωτεύουσα του Καρναβαλιού.



Λίγο πριν την συναυλιακή εμφάνιση του Goran Bregovic και της Wedding and Funeral Band στη σκηνή της πλατείας Γεωργίου, στην καρναβαλική βραδιά της Παρασκευής, η πρώτη φαντασμαγορική εμφάνιση των αρμάτων του Δήμου ενώπιον του κοινού μέσω της ξεχωριστής παρέλασής τους στους κεντρικούς δρόμους της Πάτρας, αποτέλεσε κυρίαρχο καλλιτεχνικό, ψυχαγωγικό αλλά και θεαματικό γεγονός ανεβάζοντας στα ύψη το καρναβαλικό θερμόμετρο και προκαλώντας τον θαυμασμό και τα βλέμματα καρναβαλιστών και θεατών.

Η παρέλαση των φωταγωγημένων καρναβαλικών αρμάτων, η πρώτη μετά από τρία χρόνια λόγω της περιπέτειας της πανδημίας, συνοδευόταν από τη Φιλαρμονική της Πολυφωνικής που παιάνιζε υπό τη διεύθυνση του Γιώργου Μπουρδόπουλου αποκριάτικους σκοπούς, αλλά και τη συμμετοχή του σπουδαίου και καταξιωμένου Helix Action Theatre, κορυφαίου εκπροσώπου του θεάτρου δρόμου, που παρουσίασε το ξεχωριστό θέαμα δρόμου με τη μορφή παρέλασης «Όλα Λευκά».

Πρόκειται μια δράση με τη μορφή νυχτερινής παράτας, ιδιαίτερα εντυπωσιακή, επικοινωνιακή και απόλυτα ταιριαστή στο Καρναβάλι μας. Δέκα ηθοποιοί και 3 μουσικοί με κρουστά και πνευστά όργανα, ψηλά ξυλοπόδαρα με αναρτήσεις, τεράστιες φούστες και εντυπωσιακά κοστούμια ακροβάτες, ζογκλέρ με φωτιές, και Πιερότοι συνέθεσαν μια μαγική εικόνα, σκορπώντας χαρά και γέλιο σε μικρούς και μεγάλους.

