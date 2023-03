Ιωάννινα

Μαθητής πυροβόλησε αστυνομικό με αεροβόλο - Συνελήφθησαν οι γονείς και εκπαιδευτικός

Πώς έγινε το περιστατικό σύμφωνα με την Αστυνομία. Τακτική δικάσιμο όρισε ο εισαγγελέας Ιωαννίνων.

(εικόνα αρχείου)

Τακτική δικάσιμο όρισε για τον Δεκέμβριο του 2023 ο εισαγγελέας Ιωαννίνων για τον 15χρονο μαθητή από το Άργος, που κατηγορείται για παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων.

Χθες το απόγευμα, σύμφωνα και με την ανακοίνωση της Αστυνομίας, μαθητής έβαλε με αεροβόλο πιστόλι εναντίον αστυνομικού στο κέντρο της πόλης, ο οποίος εκτελούσε υπηρεσία τροχαίας αστυνόμευσης και ακολούθησε η σύλληψή του.

Στο πλαίσιο διερεύνησης της υπόθεσης, κατασχέθηκαν το αεροβόλο πιστόλι και πλήθος πλαστικών σφαιριδίων.

Επίσης συνελήφθησαν η εκπαιδευτικός, η οποία συνόδευε σε εκδρομή μαθητές του σχολείου όπου φοιτά και ο ανήλικος, καθώς και οι γονείς του, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για παραμέληση της εποπτείας του και αφέθησαν ελεύθεροι.

