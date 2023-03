Ηλεία

Πύργος: οικογενειακός φίλος θώπευε ανήλικη μπροστά στη γιαγιά της

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Όταν αντίλήφθηκε το γεγονός η γιαγιά, πήγε στο αστυνομικό τμήμα και κατήγγειλε τον 65χρονο.

Ένα ακόμη περιστατικό παρενόχλησης ανήλικης συνέβη την περασμένη Κυριακή σε χωριό του Πύργου Ηλείας, όταν μία 65χρονος, θώπευε 7χρονη μπροστά στα μάτια της γιαγιάς της.

Πιο συγκεκριμένα, το περιστατικό σύμφωνα με τα καταγγελλόμενα φέρεται να συνέβη στο σπίτι της οικογένειας της 7χρονης σε χωριό του δήμου Πύργου, με δράστη έναν 65χρονο “οικογενειακό φίλο” από γειτονικό χωριό, που τους επισκέφθηκε.

Λόγω της οικειότητας που υπήρχε ανάμεσα σε αυτόν και την οικογένεια, ο κατηγορούμενος κρατούσε αγκαλιά την 7χρονη. Σε κάποια στιγμή όμως η γιαγιά του κοριτσιού, αντιλήφθηκε πως ο 65χρονος έβγαζε το χέρι του από το παντελόνι της εγγονής της.

Εκείνη την ώρα η γιαγιά αντέδρασε ο 65χρονος προσπάθησε να δικαιολογηθεί, ενώ το κοριτσάκι, επιβεβαίωσε αυτό που αντιλήφθηκε η γιαγιά. Ο “οικογενειακός φίλος” την χάιδευε στα γεννητικά όργανα.

Η γιαγιά της 7χρονης μετέβη στην Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Πύργου όπου κατήγγειλε το γεγονός.

Οι Αρχές έχουν ζητήσει τη διενέργεια πραγματογνωμοσύνης από παιδοψυχολόγο, ώστε να συμπεριληφθεί και αυτό το στοιχείο στη δικογραφία της υπόθεσης.

Ο κατηγορούμενος που συνελήφθη τη Δευτέρα, θα βρεθεί την Παρασκευή ενώπιον της Ανακρίτριας.

Πηγή: ilialive.gr

Ειδήσεις σήμερα:

ΕΥΠ: Η κατάσκοπος “Μαρία Τσάλλα” με την διπλή ζωή - Το μαγαζί στο Παγκράτι και η δράση της

Κακοκαιρία: Στα “λευκά” πολλές περιοχές της χώρας (εικόνες)

ΣΥΡΙΖΑ: επιστολή Πολάκη σε Τσίπρα (εικόνες)