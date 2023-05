Εύβοια

Εύβοια: Ανήλικος επιτέθηκε σε άνδρες του Λιμενικού - Τον έπιασαν χωρίς άδεια οδήγησης

Ο ανήλικος επιτέθηκε στους λιμενικούς, ενώ συνελήφθη λίγο αργότερα και η μητέρα του.

Απίστευτο περιστατικό εκτυλίχθηκε στην Εύβοια με σύλληψη 16χρονου από τους άνδρες του Λιμενικού στη Χαλκίδα. Ο ανήλικος όχι μόνο έγινε αντιληπτός να οδηγεί Ι.Χ. όχημα χωρίς να έχει άδεια ικανότητας οδήγησης αλλά κατά την διαδικασία της σύλληψης του, αντιστάθηκε και κινήθηκε απειλητικά κατά των στελεχών της Λιμενικής Αρχής Χαλκίδας, τα οποία ωστόσο κατάφεραν να τον ακινητοποιήσουν.

Το περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της Δευτέρας 29 Μαΐου, στη παραλία της Αρτάκης, εντός της χερσαίας ζώνης του λιμανιού, επί της οδού Αγίου Νικολάου Αρτάκης. Οι λιμενικοί προχώρησαν στη σύλληψη του 16χρονου, για παράβαση του άρθρου 94 του Ν. 2696/99 (περί Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας) καθώς και του άρθρου 167 Π.Κ. (Βία κατά υπαλλήλων και δικαστικών προσώπων).

Στη συνέχεια, ακολούθησε η σύλληψη της 54χρονης μητέρας του για παράβαση των διατάξεων του άρθρου 360 του Ποινικού Κώδικα, περί παραμέλησης εποπτείας ανηλίκου. Από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Χαλκίδας που διενεργεί την προανάκριση, επιβλήθηκαν οι προβλεπόμενες διοικητικές κυρώσεις.

Σε βάρος των συλληφθέντων σχηματίστηκε δικογραφία και παραπέμφθηκαν στον Εισαγγελέα.

Πηγή: evima.gr

