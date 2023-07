Ζάκυνθος

Ζάκυνθος: Φωτιά σε πυλώνα ρεύματος

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Επί τόπου οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής. Πώς ξέσπασε η φωτιά

-



Φωτιά έχει ξεσπάσει σε πυλώνα της ΔΕΗ στην καρδιά της πιο τουριστικής περιοχής της Ζακύνθου, στον Λαγανά.

Στο σημείο μετέβησαν οχήματα και άνδρες της πυροσβεστικής, καθώς υπάρχει κίνδυνος εξάπλωσης της πυρκαγιάς σε παρακείμενα κτήρια και επιχειρήσεις.

Η φωτιά σύμφωνα με πληροφορίες επεκτάθηκε και σε φοίνικα.

πηγή: imerazante.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Θεσσαλονίκη: “Γέφυρα ζωής” από αστυνομικούς για έγκυο

Μιχαήλ Μπακνανάς ή Πακνανάς: Ο κηπουρός που έγινε Άγιος

Χαλκιδική: Περιπέτεια εν πλω για επιβάτες ταχύπλοου