Κρήτη: κλώτσησε έγκυο γάτα και απέβαλε (βίντεο)

Ακόμη μία κτηνωδία έλαβε χώρα, αυτή τη φορά στην Κρήτη.

Δίχως τέλος τα περιστατικά κακοποίησης αδέσποτων ζώων στην Κρήτη, με μια νέα υπόθεση να έρχεται σήμερα Σάββατο 15 Ιουλίου, στο φως μετά από την καταγγελία.

Πρόκειται για έναν άνδρα περίπου 50 ετών, ο οποίος έχει καφέ-μεζεδοπωλείο στο χωριό Χουστουλιανά του δήμου Γόρτυνας στο Ηράκλειο, ο οποίος όπως φαίνεται και στο βίντεο που δημοσιεύει το neakriti.gr, κλωτσάει και διώχνει το πεινασμένο ζώο.

Όπως κατήγγειλε η κ. Ζαχαρένια, η οποία διατηρεί επιχείρηση απέναντι από το μεζεδοπωλείο, ο εν λόγω άνδρας είχε ανάψει ψησταριά και οι μυρωδιές είχαν οδηγήσει μερικά αδέσποτα στο σημείο που περίμεναν για μια λιχουδιά.

«Η γάτα ήταν κάτω από ένα τραπέζι με τουρίστες και νιαούριζε, χωρίς όμως να ενοχλεί όταν ο 50χρονος την έδιωξε και την κλώτσησε, με τους πελάτες και όσους βρισκόταν εκεί να μένουν με το στόμα ανοιχτό», περιγράφει η κ. Ζαχαρένια.

Σύμφωνα με την ίδια το περιστατικό σημειώθηκε περίπου πριν δύο εβδομάδες, με αντίστοιχα σκηνικά με αδέσποτα ζώα να έχουν επαναληφθεί και άλλες φορές από τον 50χρονο άνδρα.

«Όταν είδαμε τι γινόταν φρικάραμε, το γατάκι το φροντίζαμε εδώ στη γειτονιά και απ’ όσο ξέρω ήταν έγκυος, όμως μετά την κακοποίησή της έχασε τα μωρά της», υποστηρίζει η κ. Ζαχαρένια.

Για το συγκεκριμένο περιστατικό κακοποίησης της γάτας έχει γίνει καταγγελία στην αστυνομία, η οποία έχει στα χέρια της και το βίντεο από τις κάμερες ασφαλείας.

