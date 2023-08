Πέλλα

Έδεσσα: Πυροβόλησε συγχωριανό του, στον οποίο έστησε καρτέρι

Μόλις αντίκρισε τον “στόχο” του, ο δράστης σήκωσε την κάνη και πάτησε την σκανδάλη, δίχως δισταγμό.

Χάρη στην... αστοχία ενός συγχωριανού του που άνοιξε πυρ με αεροβόλο όπλο εναντίον του αυτοκινήτου στο οποίο επέβαινε, δεν υπέστη τουλάχιστον κάποιον τραυματισμό ένας 59χρονος Έλληνας στην περιοχή Προφήτης Ηλίας της Έδεσσας.

Ο άνδρας ευτυχώς δεν τραυματίστηκε και έσπευσε να απομακρυνθεί από την περιοχή.

Ο 41χρονος δράστης που φέρεται ότι είχε προσωπικές διαφορές με τον «στόχο» του, δεν δίστασε να πυροβολήσει εναντίον του, μόλις τον είδε να περνάει μπροστά του με το αυτοκίνητό του.

Ο 59χρονος κατήγγειλε το περιστατικό και τον δράστη στην Αστυνομία και ο 41χρονος συνελήφθη από αστυνομικούς της Ασφάλειας που κατέσχεσαν το αεροβόλο, σχημάτισαν σε βάρος του δικογραφία για απόπειρα πρόκλησης σωματικής βλάβης και παράβαση του νόμου περί όπλων και τον οδήγησαν στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Έδεσσας.

