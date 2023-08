Τροχαίο - Κατερίνη: Οδύνη στην κηδεία της μητέρας που κάηκε μέσα στο αυτοκίνητό της (εικόνες)

Πιερία

Σκηνές αρχαίας τραγωδίας στο "τελευταίο αντίο" της 38χρονης. Τραγικές φιγούρες τα παιδιά της.

Σκηνές αρχαίας τραγωδίας εκτυλίχθηκαν το απόγευμα της Πέμπτης στην κηδεία της 38χρονης μητέρας τριών παιδιών, που κάηκε ζωντανή στο αυτοκίνητό της.

Όπως δείχνουν τα μέχρι τώρα στοιχεία, η άτυχη γυναίκα εισέπνευσε καπνό και έχασε τις αισθήσεις της, όταν ξέσπασε η φωτιά στο αυτοκίνητό της. Το αποτέλεσμα ήταν να απανθρακωθεί.

Σήμερα, της είπαν το τελευταίο «αντίο» συγγενείς και φίλοι, με τραγικά πρόσωπα της ιστορίας, τα τρία παιδιά της 38χρονης.



Η νεκρώσιμος ακολουθία έγινε στον Ιερό Ναό Αγίου Χριστοφόρου Κατερίνης και η ταφή της στο κοιμητήριο του Αρωνά, σε κλίμα οδύνης.

Το χρονικό της τραγωδίας

Η άτυχη 38χρονη, έχασε τη ζωή της με φρικτό τρόπο το απόγευμα του περασμένου Σαββάτου. Με το όχημά της κινούνταν επί της οδού Φαρμάκη όταν ξαφνικά άρχισαν να βγαίνουν καπνοί από τη μηχανή.

Σταμάτησε το αυτοκίνητο δίπλα σε ένα κάδο ανακύκλωσης, στην άκρη του δρόμου, όμως δεν κατάφερε να βγει, με αποτέλεσμα να απανθρακωθεί.

Στο σημείο έφτασαν γείτονες, αλλά δεν μπόρεσαν να την βοηθήσουν, καθώς το όχημα “λαμπάδιασε” μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα.

«Όλα έγιναν τόσο γρήγορα που κανείς μας δεν μπόρεσε να σώσει την κοπέλα», ανέφερε μάρτυρας που βρισκόταν εκείνη την ώρα στον τόπο της τραγωδίας.

