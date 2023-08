Χανιά

Χανιά: νεκρός άνδρας στην πισίνα του σπιτιού του

Τον άτυχο άνδρα, εντόπισε χωρίς τις αισθήσεις του η σύζυγός του.

Τραγωδία στα Χανιά, με έναν άνδρα να βρίσκεται νεκρός στην πισίνα του σπιτού του.

Πιο συγκεκριμένα, χωρίς τις αισθήσεις του εντόπισε τον σύζυγο της στην πισίνα του σπιτιού τους μια Βρετανίδα το απόγευμα της Τετάρτης.

Ο ηλικιωμένος από τη Βρετανία που διατηρεί σπίτι σε χωριό του Δήμου Αποκορώνου έκανε μπάνιο στην πισίνα όταν ένοιωσε αδιαθεσία.

Η σύζυγός του κάλεσε το ΕΚΑΒ με τους διασώστες να σπεύδουν στο σημείο και να διαπιστώνουν απλά το θάνατο του 84χρονου.

Φως στα ακριβή αίτια θανάτου θα ρίξει η νεκροψία – νεκροτομή.

Πηγή: cretapost.gr

