Ιταλία: Νεκρό 8χρονο παιδί - Το “ρούφηξε” αντλία πισίνας

Πώς διέφυγε της προσοχής της οικογένειάς του και αψήφησε τις προειδοποιήσεις, βουτώντας στο νερό όταν αυτό λιγόστευε.

Φριχτό θάνατο βρήκε ένας 8χρονος ρώσος παρθεριστής στην Ιταλία όπως εμτέδωσε η ιταλική εφημερίδα Corriere della Sera. Ο μικρός απορροφήθηκα πό αντλία πισίνας την ώρα που εκείνη άδειαζε από το νερό της, με αποτέλεσμα να χάσει τη ωή του με μερτυρικό τρόπο.

Το παιδί παρασύρθηκε από την ιδιαίτερα ισχυρή ροή του νερού κλείστηκε μέσα στο σωλήνα απορρόφησης και στάθηκε αδύνατο να απομακρυνθεί όση προσπάθεια κι αν κατέβαλε. Δυστυχώς η οικοιγένειά του άργησε πολύ να αντιληφθεί και τηναπουσία του, την οποία δεν διαπίστωσε παρά μετά από αρκετή ώρα, όταν ήταν πια αργά. Οι διασώστες ανέσυραν από το σωλήνα τη σορό του άτυχου αγοριού. Το περιστατικό συνέβη στα λουτρά Sabine Di Cretone, στη Ρώμη.

Εικάζεται ότι το παιδί αψήφησε τις προειδοποίησεις ότι ξεκνά το άδειασμα της πισίνας και βούτηξε στο νερό όσο η ποσότητά του λιγόστευε, με αυτό τοτ ραγικό αποτέλεσμα.

Από τις αρμόδιες αρχές της Ρώμης έχει προγραμματιστεί νεκροψία - νεκροτομή.

