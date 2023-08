Ηράκλειο

Ηράκλειο: Διορία για την απολογία του πήρε ο 22χρονος πιστολέρο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο 29χρονος Νίκος δέχθηκε μία σφαίρα στο κεφάλι ενώ βρισκόταν εν κινήσει με το αυτοκίνητο του, με αποτέλεσμα να νοσηλευτεί για περίπου 20 ημέρες στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας.

-

Κάτω από δρακόντια μέτρα ασφαλείας οδηγήθηκε νωρίς το πρωί της Πέμπτης στο Δικαστικό Μέγαρο Ηρακλείου προκειμένου να απολογηθεί, ο 22χρονος που κατηγορείται για την απόπειρα ανθρωποκτονίας του 29χρονου Νίκου στην περιοχή της Μεσαράς.

Ωστόσο ζήτησε και πήρε προθεσμία για να απολογηθεί το πρωί της Δευτέρας. Η απόπειρα ανθρωποκτονίας είχε σοκάρει την τοπική κοινωνία, με τα γεγονότα να λαμβάνουν χώρα στις αρχές του μήνα στην περιοχή της Μεσαράς.

Ο 29χρονος Νίκος δέχθηκε μία σφαίρα στο κεφάλι ενώ βρισκόταν εν κινήσει με το αυτοκίνητο του, με αποτέλεσμα να νοσηλευτεί για περίπου 20 ημέρες στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας.

Η κατάσταση της υγείας του φαίνεται να σταθεροποιείται και να παραμένει για νοσηλεία στη νευροχειρουργική κλινική του Βενιζέλειου νοσοκομείου Ηρακλείου δίνοντας τη δική του μάχη για να σταθεί και πάλι στα πόδια του.

Υπενθυμίζεται ότι για τον 22χρονο δράση είχε εκδοθεί ένταλμα σύλληψης και αναζητούνταν από τις αστυνομικές αρχές. Το πρωί της Τετάρτης ο 22χρονος, συνοδευόμενος από φιλικό του πρόσωπο, παραδόθηκε στις αρχές.

πηγή: cretapost.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Αλόννησος: Εντυπωσιακός γάμος στο βυθό της θάλασσας (εικόνες)

Ρόδος - βιασμός: Χειροπέδες σε 46χρονο μετά από καταγγελία 17χρονης

Φωτιές - ΜΕΤΕΟ: Εκατοντάδες χιλιάδες στρέμματα καήκαν σε λίγες ημέρες