Λέσβος: Φουσκωτό με δεκάδες παράτυπους μετανάστες (βίντεο)

Στον εντοπισμό και τη διάσωση πενήντα έξι (56) αλλοδαπών προέβησαν σήμερα το πρωί στελέχη του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής, στην θαλάσσια περιοχή βορειοδυτικά ν. Λέσβου.

Οι μετανάστες - ανάμεσά τους πολλές γυναίκες με παιδιά - επέβαιναν σε ακυβέρνητο και μισοκατεστραμμένο φουσκωτό.

Άμεσα οι άντρες του Λιμενικού προέβησαν προέβη στην ασφαλή περισυλλογή και διάσωση των ανθρώπων αλλοδαπών, ενώ στην συνέχεια τους μετέφερε αρχικά στον λιμενίσκο Πέτρας ν. Λέσβου και στη συνέχεια σε χώρο καραντίνας Κ.Υ.Τ «ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙ».



Προανάκριση διενεργείται από τη Λιμενική Αρχή Μήθυμνας, ενώ η λέμβος καταστράφηκε.

