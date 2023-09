Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: Διακοπές ρεύματος για πολλές ώρες

Ποιες περιοχές θα μείνουν χωρίς ηλεκτροδότηση, και για ποιες ώρες της ημέρας.

Πολύωρες διακοπές ρεύματος θα σημειωθούν την Κυριακή σε περιοχές της Θεσσαλονίκης. Οι διακοπές θα δρομολογηθούν από το διανομέα, θα επιβληθούν δηλαδή σε όλες τις γραμμές ανεξαρτήτως παρόχου.

Συγκεκριμένα, χωρίς ρεύμα θα μείνουν από τις 07:30 μέχρι και τις 14:30:στη Μίκρα:

οι καταναλωτές που βρίσκονται στο ανατολικό τμήμα της Επαρχιακής Οδού Θεσσαλονίκης - Μουδανιών, από το ύψος του ΖαχαροπλαστείουΧατηφωτίου έως και το ύψος του Εργοστασίου Τσάνταλη, καθώς και

οι καταναλωτές των Δημοτικών Κοινοτήτων Κάτω Σχολαρίου και Λακκώματος, συμπεριλαμβανομένων φωτοβολταϊκών πάνελ, αρδευτικών, βιοτεχνιών κ.ά. Από τη διακοπή, ιοι μόνες που δεν θα επηρεασθούν θα είναι οι επιχειρήσεις που βρίσκονται επί της Μουδανών στο ρεύμα με μέτωπο προς Χαλκδική.

Ομοίως, χωρίς ρεύμα θα μείνουν από τις 08.00 μέχρι και τις 14.00 στον Εύοσμο:

οι καταναλωτές πέριξ των δρόμων Αγίου Αθανασίου, Μεγάλου Ανελάνδρου, Αχιλλέως, Πλάτωνος Ευαγγελισμού Θεοτόκου και Μκαεδονομάχων

Τέλος, διακοπή ρεύματος θα αντιμετωπίσουν από τις 08:00 μέχρι και τις 14:30 στο Κορδελιό: