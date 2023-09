Μαγνησία

Κακοκαιρία “Daniel” - Μαγνησία: Βυθισμένο στη λάσπη το Νότιο Πήλιο (εικόνες)

Σοκαριστικές οι σημερινές εικόνες από κάποιες από τις ομορφότερες τουριστικές ακτές στο βουνό των Κενταύρων.

Κρανίου τόποι έχουν καταλήξει στο τουριστικά δημοφιλές Πήλιο, πολλές τοποθεσίες οι οποίες μέχρι πρότινος χρησιμοποιούνται από πλήθος παραθεριστών για τις εξορμήσεις και τα μπάνια τους.

Εικόνες που δεν τις χωρά ανθρώπινος νους καταγράφει ο φωτογραφικός φακός στην παραλία Καρνάγιο των Λεχωνίων.

Η δημοφιλής παραλία με τα beach bars και τους εκατοντάδες επισκέπτες έδωσαν τη θέση τους σε ένα τοπίο απόκοσμο, όπως αναφέρει η τοπική ενημερωτική ιστοσελίδα της Θεσσαλίας thenewspaper.gr .

Η θάλασσα έχει γίνει καφετί από το χώμα, τη λάσπη και τις φερτές ύλες που κατέβασε ο γειτονικός χείμαρρος, ενώ η παραλία έχει στην κυριολεξία διαλυθεί.

Πηγή: Thenewspaper.gr

