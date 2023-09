Μαγνησία

Βόλος - Νέα κακοκαιρία: Βαθαίνουν το χείμαρρο που πλημμύρισε την πόλη

Ποιες παρεμβάσεις γίνονται από τα συνεργεία Δήμου και Περιφέρειας για να μείνουν ασφαλείς οι κάτοκοι της Μαγνησίας.

Σε ετοιμότητα δείχνουν να βρίσκονται η Πολιτική Προστασία,οι δημόσιες υπηρεσίες αλλά και ο δήμος Βόλου εν όψει της πρόγνωσης της ΕΜΥ ότι η νέα κακοκαιρία που θα έρθει από τη Δευτέρα θα χτυπήσει και την "τραυματισμένη" Μαγνησία και την περιοχή του Βόλου, που δεν έχουν ακόμη επουλώσει τις "πληγές" που προκλήθηκαν από το πέρασμα του φονικού Daniel. Στο Βόλο που οι καταστροφές είναι τεράστιες σε δομές και οικονομία, οι κάτοικοι πασχίζουν να καθαρίσουν σπίτια και επιχειρήσεις που σαρώθηκαν από τα νερά, τις λάσπες και τις φερτές ύλες που κάλυψαν ολόκληρες συνοικίες από την υπερχείλιση του χειμάρρου Κραυσίδωνα.

Ήδη πολλά συνεργεία της περιφέρειας Θεσσαλίας εργάζονται πυρετωδώς για να καθαρίσουν τον Κραυσίδωνα αφού το επίπεδο της κοίτης του ανέβηκε πάνω από ενάμιση μέτρο σε πολλές περιπτώσεις, από τους χιλιάδες τόνους πέτρας που κατέβασε το ποτάμι από τις πλαγιές του Πηλίου, μαζί με τεράστιους κορμούς δέντρων που ξεριζώθηκαν από τα ορμητικά νερά προκαλώντας τις πλημμύρες που προκάλεσαν καταστροφές σε ολόκληρες συνοικίες στην πόλη του Βόλου. Τα συνεργεία εκσκαφής έχουν εκβαθύνει και πάλι μέρος της κοίτης του Κραυσίδωνα και έχουν δημιουργήσει ολόκληρα βουνά από πέτρες για να βελτιώσουν την κατάσταση εν όψει της επερχόμενης κακοκαιρίας και του χειμώνα, αφού η πλήρης αποκατάσταση της κοίτης απαιτεί μεγάλα και χρονοβόρα έργα. Παράλληλα συνεργεία του Δήμου Βόλου συνεχίζουν να πλένουν και να καθαρίζουν κεντρικούς δρόμους και πλατείες της πόλης που είχαν καλυφθεί από τη λάσπη . Επίσης πλένουν υπονόμους και καθαρίζουν το αποχετευτικό δίκτυο, ώστε να ανταποκριθούν στις ανάγκες από μία νέα πιθανή ισχυρή βροχόπτωση.

Η αντιπεριφερειάρχης Μαγνησίας Δωροθέα Κολυνδρίνη, επεσήμανε ότι "έχουμε παρέμβει παντού και έχουμε αποκαταστήσει δίκτυα και επικοινωνία όπου χρειαζόταν ώστε να επανέλθουμε σε κάποια κανονικότητα. Οι ζημιές είναι τεράστιες στο Πήλιο και έχουν καταβληθεί προσπάθειες ώστε να μπορέσουμε να μη μείνει κανείς οικισμός απομονωμένος. Στο Πουρί φτιάξαμε παράκαμψη εκεί που έπεσε η γέφυρα. Προετοιμαζόμαστε για πιθανά νέα προβλήματα από την κακοκαιρία, αλλά δεν μιλούν οι ειδικοί για επανάληψη των προηγούμενων φαινομένων". Πάντως οι ζημιές στο Πήλιο είναι ανυπολόγιστες .Τόσο στο Ανατολικό όσο και το Νότιο χάθηκαν δρόμοι, γέφυρες, αυτοκίνητα, σπίτια και περιουσίες, αλλά κυρίως χάθηκαν ανθρώπινες ζωές όπου η Μαγνησία θρηνεί για έξι συνολικά ανθρώπους.

Υπενθυμίζεται ότι μόλις χθες ανακοινώθηκε ότι ο Βόλος έχει και πάλι πόσιμο νερό, έπειτα από 18 ημέρες έλλειψης λόγω καταστροφής του δικτύου, ενώ ο Παγασητικός είναι επιβαρυμένος με φερτές ύλες που κάνουν απαγορευτική την κολύμβηση ή το πλησίασμα στις ακτές. Σημαντικός επιβαρυντικός παράγοντας παραμένουν και τα μολυσμένα νερά, που από τον Πηνειό φτάνουν στην λίμνη Κάρλα και διοχετεύονται στον Παγασητικό κόλπο, γεγονός που προκάλεσε και την παρέμβαση των Εισαγγελιών της Λάρισας και του Βόλου, αλλά και την υποβολή μηνύσεων κατά παντός υπευθύνου από τον δήμαρχο Βόλου Αχιλλέα Μπέο. Με αφορμή τη νέα κακοκαιρία που αναμένεται, λαμβάνονται μέτρα και στη λίμνη Κάρλα. Εξετάζονται τρόποι για την αντιμετώπιση της κατάστασης, αφού η λίμνη έχει ξεπεράσει κατά πολύ τα όριά της και υπάρχει κίνδυνος από τις νέες βροχές να κατακλυσθούν από τα νερά της τα παρακάρλια χωριά μεταξύ Βόλου και Λάρισας.

