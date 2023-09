Φωτιά στη Ροδόπη

Ροδόπη

Σε ποιο ακριβώς σημείο ξέσπασε η πυρκαγιά, αναλυτικά τα σωστικά μέσα που επιστράτευσε το Πυροσβεστικό Σώμα.

Σε εξέλιξη είναι πυρκαγιά που ξέσπασε νωρίτερα το Σάββατο σε αγροτική περιοχή λίγο έξω από το πεδινό χωριό Παγούρια Ροδόπης.

Η φωτιά καίει χορτολιβαδική έκταση, ενώ σύμφωνα με το tweet του Πυροσβεστικου΄Σώματος, για την κατάσβεσή της επιχειρούν 20 πυροσβέστες με 9 οχήματα και ένα αεροσκάφος.

#Πυρκαγιά σε χορτολιβαδική έκταση στην περιοχή Παγούρια Ροδόπης. Επιχειρούν 20 #πυροσβέστες με 9 οχήματα και 1 Α/Φ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) September 30, 2023

