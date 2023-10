Ιωάννινα

Ιωάννινα: Αιματηρό επεισόδιο σε σούπερ μάρκετ (εικόνες)

Τσακώθηκαν και τον μαχαίρωσε. Στο νοσοκομείο το θύμα, στο κρατητήριο ο δράστης.

Πανικός επικράτησε σε σούπερ μάρκετ σε κεντρική οδό των Ιωαννίνων όταν δύο άνδρες για άγνωστο μέχρι στιγμής λόγο μετά από διαπληκτισμό που είχαν στην είσοδο του καταστήματος ο ένας τραυμάτισε τον άλλον με μαχαίρι.

Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές δυνάμεις της Αστυνομίας και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που παρέλαβε και μετέφερε τον τραυματία στο νοσοκομείο Χατζηκώστα.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες του epirus-tv-news.gr ο δράστης έχει συλληφθεί.

