Έβρος: πέθανε αγρότης από ηλεκτροπληξία

Πώς συνέβη το μοιραίο περιστατικό που στοίχισε τη ζωή ενός άνδρα. Σοβαρά τραυματισμένος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο ακόμη ένας άνδρας.

Εργατικό δυστύχημα με έναν νεκρό συνέβη στο χωριό Πόρος Φερών στον Έβρο, από ηλεκτροπληξία, ενώ ένας άνδρας τραυματίστηκε σοβαρά και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο στην προσπάθειά του να τον σώσει.

Το δυστύχημα συνέβη όταν ο άτυχος 53χρονος από το χωριό Δορίσκος Φερών στην προσπάθειά του να αδειάσει το βαμβάκι από τη μηχανή συλλογής βρήκε στα καλώδια της ΔΕΗ, προκλήθηκε ηλεκτροπληξία και δυστυχώς βρήκε ακαριαίο θάνατο.

Ένας εργάτης βοηθός του που έτρεξε να τον βοηθήσει όταν τον έπιασε χτυπήθηκε και αυτός από το ρεύμα με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά και να μεταφερθεί στο Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης.

Θλίψη και πένθος στους αγρότες της περιοχής, αφού ο άτυχος αγρότης ήταν ιδιαίτερα αγαπητός σε όλους.

