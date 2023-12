Ζάκυνθος

Ζάκυνθος: αγρότης καταπλακώθηκε από το τρακτέρ του και πέθανε

Πώς συνέβη το μοιραίο δυστύχημα που στοίχισε τη ζωή στον άτυχο αγρότη.

Τραγωδία σημειώθηκε στη Ζάκυνθο το μεσημέρι του Σαββάτου, με έναν άνδρανα χάνει τη ζωή του όταν καταπλακώθηκε από το τρακτέρ του την ώρα που εκτελούσε αγροτικές εργασίες.

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με το imerazante.gr, νεκρός ανασύρθηκε σύμφωνα με πληοροφορίες ο άνδρας που καταπλακώθηκε από γεωργικό μηχάνημα στην περιοχή του Τραγακίου το μεσημέρι του Σαββάτου.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά έως τώρα, ο άτυχος άνδρας (Δ.Κ., γεννημένος το 1970, πατέρας ενός ανήλικου παιδιού), εκτελούσε εργασίες σε ελαιώνα, όταν ανατράπηκε το τρακτέρ και τον καταπλάκωσε.

Τα αίτια του δυστυχήματος ερευνά η Αστυνομία.

