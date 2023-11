Κοινωνία

Νεκρός ο αγρότης που καταπλακώθηκε από το τρακτέρ του

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πως συνέβη το τραγικό συμβάν που κόστισε τελικά τη ζωή στον άτυχο αγρότη.

-

Εικόνα: αρχείου

Τραγωδία σημειώθηκε την Πέμπτη κοντά στο Ζαρό Ηρακλείου Κρήτης, εντός του Δήμου Φαιστού.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες της cretalive.gr ,τοπικής ενημερωτικής ιστοσελίδας της Κρήτης, ένας άντρας περίπου 66 ετών, εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του κάτω από το τρακτέρ του, στην αυλή του σπιτιού του.

Στο σημείο κλήθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, ωστόσο για τον άτυχο άνδρα ήταν ήδη αργά.

Στο σημείο βρέθηκε και η Αστυνομία, προκειμένου να διερευνήσει τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε την ζωή του ο άτυχος άνδρας.

Πηγή: Cretalive.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Χαρίτσης στον ΑΝΤ1: Ο Κασσελάκης απαξιώνει τον ΣΥΡΙΖΑ, εμάς μας νοιάζει ο Μητσοτάκης (βίντεο)

Προαστιακός: Αλαλούμ σε δρομολόγιο προς Αεροδρόμιο

Κορονοϊός: 27 νεκροί σε 7 μέρες - Δεκάδες διασωληνωμένοι στις ΜΕΘ