Λάρισα

Φάρσαλα: “Εισπράκτορας” εγκληματικής οργάνωσης έπεσε στη… φάκα της ΕΛ.ΑΣ.

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Συνελήφθη άνδρας στον οποίο έστησαν παγίδα τα υποψήφια θύματά του. Πώς είχε ενεργήσει.

-

Στη «φάκα» της ΕΛ.ΑΣ. έπεσε χθες το μεσημέρι ένας 67χρονος Φαρσαλινός που συνελήφθη από αστυνομικούς της Άμεσης Δράσης Λάρισας σε ραντεβού – παγίδα, προκειμένου να παραλάβει χρήματα για υποτιθέμενο χειρουργείο κόρης Λαρισαίας.

Αφού η Λαρισαία και υποψήφιο θύμα όχι μόνο δεν έχασε την ψυχραιμία της, αλλά σε συνεννόηση με τον σύζυγό της επικοινώνησαν παράλληλα με την ΕΛ.ΑΣ., με τον 67χρονο να αιφνιδιάζεται αφού στον κάδο απορριμμάτων όπου υποτίθεται ότι θα παραλάμβανε τα χρήματα, ήρθε αντιμέτωπος με αστυνομικούς που τον συνέλαβαν για απόπειρα απάτης.

Ο 67χρονος σύμφωνα με την ευρισκόμενη σε εξέλιξη έρευνα της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Λάρισας, εκτελούσε χρέη «εισπράκτορα» της εγκληματικής ομάδας των απατεώνων που εξαπατούν ηλικιωμένες γυναίκες με τη μέθοδο του συγγενικού προσώπου που είτε εμπλέκεται σε δήθεν τροχαίο δυστύχημα είτε βρίσκεται σε νοσοκομείο και που χρειάζεται επειγόντως χειρουργική επέμβαση με πανάκριβα υλικά, μοσχεύματα κλπ.

Να σημειωθεί πως είναι η πρώτη φορά που συλλαμβάνεται κάτοικος Λαρισαίος ως μέλος της ομάδας των απατεώνων αφού μέχρι σήμερα, στον ίδιο ρόλο, όλοι οι συλληφθέντες είναι υπήκοοι Βουλγαρίας.

Ο 67χρονος χθες το μεσημέρι – σύμφωνα με πληροφορίες της «Ε» – πήγε στην οδό Αεροδρομίου και σε κάδο απορριμμάτων όπου και το ραντεβού για να παραλάβει χρήματα που υποτίθεται θα άφηνε η Λαρισαία, μόνο που ο σύζυγός της συνομιλούσε παράλληλα με την ΕΛ.ΑΣ., με αποτέλεσμα αστυνομικοί της Άμεσης Δράσης να τον συλλάβουν τελικά και την Υποδιεύθυνση Ασφάλειας να ερευνά τη συμμετοχή του και σε άλλες υποθέσεις.

Ο 67χρονος Φαρσαλινός, στο πλαίσιο της ίδιας δράσης φέρεται να παρέλαβε προχθές 10.000 ευρώ από 79χρονη Λαρισαία με το πρόσχημα του ατυχήματος της κόρης του, με την παθούσα να δηλώνει στην αστυνομία πως παρέδωσε τα χρήματα σε… «ηλικιωμένο» άνδρα. Μεταξύ των υποθέσεων που ερευνώνται, είναι τυχόν εμπλοκή του 67χρονου και σε αυτή της περασμένης εβδομάδας όπου 79χρονη γυναίκα παρέδωσε σε μαντήλι 27 χρυσές λίρες Αγγλίας σε απεσταλμένο «αστυνομικού» προκειμένου η κόρη της να απαλλαγεί των διατάξεων του νόμου, με αφορμή την εμπλοκή της σε υποτιθέμενο τροχαίο δυστύχημα.

Η έρευνα της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας βρίσκεται σε εξέλιξη, εξετάζοντας τη διάσταση να εντοπιστούν χρήματα και χρυσαφικά από άλλες υποθέσεις, όπως αναφέρει το ifarsala.gr, αναπαράγοντας ρεπορτάζ της εφημερίδας «Ελευθερία».

Ειδήσεις σήμερα:

Ρέντης - Αστυνομικός: Προφυλακίστηκε ο 18χρονος, που ζήτησε να μπει σε πρόγραμμα προστασίας μαρτύρων

Κακοκαιρία - Παρασκευή: καταιγίδες, χιόνια, ισχυροί βοριάδες και βουτιά της θερμοκρασίας

Συντάξεις, Επιδόματα και Δώρα: Όλες οι πληρωμές του Δεκεμβρίου