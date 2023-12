Λασιθίου

Ιεράπετρα: Αγρότης τραυματίστηκε σοβαρά από αλυσοπρίονο

Ποιες βλάβες επέφερε στον άτυχο άνδρα το αλυσοπρίονο το οποίο χρησιμοποιούσε για τη δουλειά του.

-

Στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο Ηρακλείου διακομίστηκε την Πέμπτη από την Ιεράπετρα, ένας 52χρονος που τραυματίστηκε στη σπονδυλική στήλη από αλυσοπρίονο.

Το σοβαρό ατύχημα σημειώθηκε κατά την εκτέλεση αγροτικών εργασιών του 52χρονου σε κτήμα στην Ιεράπετρα, όταν υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες το μηχάνημα «γύρισε» και τον τραυμάτισε στην πλάτη.

Ο 52χρονος ειδοποίησε ένα φίλο του, ο οποίος έσπευσε στο κτήμα και με τη σειρά του ειδοποίησε το ΕΚΑΒ.

Εσπευσμένα στο σημείο έφτασε ασθενοφόρο το οποίο μετέφερε τον 52χρονο στο Nοσοκομείο Ιεράπετρας, όπου οι γιατροί διαπίστωσαν ότι είχε σπάσει τρεις σπονδύλους και κρίθηκε αναγκαία η μεταφορά του σε νοσοκομείο του Ηρακλείου.

Ο 52χρονος νοσηλεύεται στη Χειρουργική Κλινική.

