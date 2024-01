Μεσσηνία

Μεσσηνία - Τροχαίο: Σκοτώθηκαν 15χρονη και 23χρονος, τραυματίας ο οδηγός

Πως συνέβη η νέα τραγωδία στην άσφαλτο, στην οποία έχασαν την ζωή τους η ανήλικη και ο νεαρός, που επέβαιναν στο όχημα.

Αυξήθηκε ο αριθμός των νεκρών στο τροχαίο δυστύχημα στην Μεσσηνία, καθώς όπως αναφέρει η Αστυνομία, ένας 23χρονος και μία 15χρονη έχασαν την ζωή τους αργά χθες το βράδυ στο τροχαίο δυστύχημα που συνέβη στο 68ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Πύργου-Μεθώνης, κοντά στην περιοχή Άγριλος της Μεσσηνίας.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την Αστυνομία, ΙΧ επιβατηγό αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν ένας 23χρονος, μία 15χρονη και ένας 31χρονος, εξετράπη, για άγνωστη ακόμη αιτία, από την πορεία του, προσέκρουσε αρχικά σε δέντρο και στη συνέχεια σε προστατευτικά κιγκλιδώματα.

Όπως αναφέρει σε ανάρτηση του το Πυροσβεστικό Σώμα, η μία σορός εκτινάχθηκε και έπσε σε παρακείμενο ποτάμι, σημειώνοντας ότι "Χωρίς αισθήσεις ανασύρθηκε άνδρας από ποτάμι πλησίον της περιοχής Άγριλος Μεσσηνίας και παρελήφθη από ΕΚΑΒ. Επιχείρησαν 7 πυροσβέστες με 3 οχήματα".

Από την σύγκρουση τραυματίστηκε θανάσιμα ο 23χρονος, ενώ η 15χρονη και ο 31χρονος διακομίστηκαν σοβαρά τραυματισμένοι στο νοσοκομείο της Καλαμάτας. Λίγη ώρα αργότερα, η 15χρονη υπέκυψε στα τραύματά της.

Προανάκριση για τα αίτια του τροχαίου δυστυχήματος διενεργεί το Αστυνομικό Τμήμα Τριφυλίας.

