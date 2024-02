Χανιά

Χανιά: Πήγαν στο ξενοδοχείο, τον μαχαίρωσαν και διέφυγαν

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ποια είναι η κατάσταση της υγείας του θύματος.

-

Ένα περιστατικό το οποίο συνέβη το μεσημέρι της Τετάρτης σε ξενοδοχείο στην περιοχή της Χρυσής Ακτής των Χανίων ερευνάται από τις αστυνομικές αρχές.

Σύμφωνα με πληροφορίες κάποιοι φέρονται να πήγαν σε δωμάτιο του ξενοδοχείου όπου ήταν ένας αλλοδαπός και μετά από συμπλοκή τον χτύπησαν – πιθανόν με μαχαίρι – στο πόδι και διέφυγαν.

Άμεσα ενημερώθηκε το ΕΚΑΒ, οι διασώστες του οποίου μετέβησαν και παρέλαβαν τον τραυματία αλλοδαπό με αιμορραγία στο πόδι και τον μετέφεραν στο Νοσοκομείο Χανίων, όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες και δεν χρειάστηκε να νοσηλευτεί.

Στο ξενοδοχείο μετέβησαν και αστυνομικοί οι οποίοι διεξάγουν έρευνες για το τι ακριβώς συνέβη ενώ αναζητούνται και τα άτομα που συμμετείχαν στην συμπλοκή.

Πηγή: flashnews.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Ομόφυλα ζευγάρια: Η πρώτη αναγγελία γάμου σε ελληνική εφημερίδα (εικόνες)

Αλειφτήρας: Οι αγρότες θα κατέβουν με τρακτέρ στην Αθήνα και... θα μείνουν (βίντεο)

Εορτολόγιο - 16 Φεβρουαρίου: Ποιος γιορτάζει σήμερα