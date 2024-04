Αρτα

Άρτα – ΚΤΕΛ: Οδηγός… ξέχασε επιβάτιδα σε στάση που έκανε για διάλειμμα!

Απίστευτη ταλαιπωρία για τη γυναίκα, η οποία μάλιστα επέστρεφε από την κηδεία του συζύγου της.

Μία τεράστια ταλαιπωρία βίωσε 75χρονη στη Βόρεια Ελλάδα. Μετακινούμενη το μεσημέρι της Κυριακής 7 Απριλίου με λεωφορείο των ΚΤΕΛ από την Άρτα στη Θεσσαλονίκη και μάλιστα επιστρέφοντας από ταξίδι το οποίο έκανε για να τελέσει την κηδεία του αγαπημένου της συζύγου, αναγκάστηκε να περιμένει για πάνω από μία ώρα σε σταθμό εξυπηρέτησης αυτοκινήτων στην Εγνατία Οδό, διότι κατά το διάλειμμα πήγε στην τουαλέτα και… ξέχασε να την περιμένει ο οδηγός. Στο όχημα υπήρχαν ελάχιστοι επιβάτες, πράγμα που δείχνει ότι ο οδηγός θα μπορούσε σίγουρα να έχει αντιληφθεί την απουσία της.

Το λεωφορείο έκανε στάση σχεδόν στο μέσο της διαδρομής, σε σταθμό εξυπηρέτησης αυτοκινήτων έξω από τα Γρεβενά. Η γυναίκα πήγε στην τουαλέτα και όταν βγήκε από αυτήν, δεν είδε το λεωφορείο στο χώρο στάθμευσης. Υπάλληλοι του καταστήματος της είπαν ότι μόλις είχε αναχωρήσει, με αποτέλεσμα η ηλικιωμένη να βρεθεί σε απόγνωση.

Σερβιτόρος του εστιατορίου του σταθμού, όταν αντιλήφθηκε το γεγονός, προθυμοποιήθηκε να βοηθήσει τη γυναίκα. Βρήκε, μετά από αρκετή προσπάθεια, το τηλέφωνο του οδηγού του λεωφορείου και του είπε να σταματήσει το όχημα και προθυμοποιήθηκε εκείνος να μεταφέρει στο σημείο με δικό του αυτοκίνητο την ηλικιωμένη, ώστε ο οδηγός να την παραλάβει. Βρέθηκε, ωστόσο, αντιμέτωπος με την απίστευτη αντίδραση του οδηγού, ο οποίος αδιαφόρησε, αρνήθηκε και συνέχισε το δρομολόγιο.

Τελικά, η ηλικιωμένη έφτασε μετά από μεγάλη καθυστέρηση στη Θεσσαλονίκη, με λεωφορείο… σχολικής εκδρομής, που έτυχε να κάνει στάση στο σταθμό εξυπηρέτησης αυτοκινήτων.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι κατά του οδηγού θα κινηθεί πειθαρχική διαδικασία από το Υπεραστικό ΚΤΕΛ Νομού Άρτας.

