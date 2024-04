Μαγνησία

Κακοκαιρία - Σκόπελος: Οι ισχυροί άνεμοι ξερίζωσαν δέντρα (εικόνες)

Από την κακοκαιρία και τους σφοδρούς άνεμους, μερικά σταθμευμένα οχήματα υπέστησαν ζημιές.

Σάρωσε τις βόρειες Σποράδες, η κακοκαιρία, η οποία πλήττει από το απόγευμα της Παρασκευής την χώρα.

Η σφοδρή καταιγίδα και οι ισχυροί άνεμοι έπληξαν την Σκόπελο.

Σε φωτογραφίες που αναρτήθηκαν σε κοινωνικά δίκτυα, φαίνονται δέντρα τα οποία έχουν ξεριζωθεί από τους πολύ ισχυρούς ανέμους.

Μάλιστα, δεν έλειψαν οι ζημιές αφού κάποια από αυτά τα δέντρα έπεσαν πάνω σε σταθμευμένα οχήματα.

