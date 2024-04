Ηράκλειο

Κρήτη: Στη φυλακή 47χρονος που κυνηγούσε τους γονείς του με μαχαίρι

Πώς συνέβη η επίθεση. Γιατί οι δικαστές αποφάσισαν να του στερήσουν ένα μέρος του δικαιώματος αναστολής της ποινής του.

Τρεις μήνες θα εκτίσει στη φυλακή ο 47χρονος που συνελήφθη για το βίαιο ξέσπασμα κατά των γονιών του, τους οποίους καταδίωκε με ένα μαχαίρι στο χέρι.

Σε κατάσταση σοκ και τρόμου οι ηλικιωμένοι είχαν αναγκαστεί να κλειδαμπαρωθούν σε εκκλησία του χωριού τους για να γλιτώσουν από το ίδιο τους το παιδί.

Την καταγγελία στην Αστυνομία είχε η αδερφή του 47χρονου, ο οποίος εείχε εντοπιστεί και συλληφθεί στο πλαίσιο του αυτοφώρου.

Το Σάββατο δικάστηκε και καταδικάστηκε σε συνολική ποινή φυλάκισης 22 μηνών.

Το δικαστήριο αποφάσισε να του χορηγήσει μόνο μερική αναστολή ποινής, και οι 3 από τους 22 μήνες να εκτιθούν κανονικά από τον 47χρονο.

