Άγιος Νικόλαος: Πυροβόλησε τον άνδρα που κάλεσε στο σπίτι του

Στο νοσοκομείο κατέληξε ένας άνδρας, που είχε πάει επίσκεψη σε φίλο του.

Επεισοδιακή ήταν η κατάληξη μιας κοινωνικής εκδήλωσης που πραγματοποιήθηκε σε σπίτι στον Άγιο Νικόλαο το βράδυ του Σαββάτου με τον οικοδεσπότη να συλλαμβάνεται και έναν καλεσμένο να τραυματίζεται.

Σύμφωνα με πληροφορίες, κατά τη διάρκεια μιας κοινωνικής εκδήλωσης που έκανε ένας 27χρονος στο σπίτι του στον Άγιο Νικόλαο, μια παρεξήγηση ανάμεσα στον ίδιο και έναν 28χρονο προσκεκλημένο του οδήγησε σε συμπλοκή ανάμεσα στους δυο άντρες.

Ο 27χρονος σύμφωνα με τις πληροφορίες έδωσε μπουνιά στον 28χρονο και στην συνέχεια τον πυροβόλησε με κυνηγετικό όπλο στην φτέρνα τραυματίζοντας τον ευτυχώς ελαφρά.

Ο τραυματίας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Αγίου Νικολάου για τις πρώτες βοήθειες.

Το μεσημέρι της Κυριακής ο 27χρονος παρουσιάστηκε ο ίδιος στο αστυνομικό τμήμα και παραδόθηκε στις αστυνομικές αρχές.

