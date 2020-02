Τεχνολογία - Επιστήμη

Λέκκας: παραμένει ο κίνδυνος για μεγάλο σεισμό στην Κωνσταντινούπολη

"Όσο ο σεισμός αυτός αργεί να εκδηλωθεί, τόσο αυξάνονται οι φόβοι για το μέγεθος του" τονίζει ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ με αφορμή τον σεισμό στα σύνορα Τουρκίας - Ιράν.

Ως απόρροια του πρόσφατου μεγάλου φονικού σεισμού των 6,8 ρίχτερ θεωρεί τον σημερινό σεισμό των 5.7 ρίχτερ στην Τουρκία ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ καθηγητής Ευθύμιος Λέκκας σε δηλώσεις του στο ΑΠΕ- ΜΠΕ.

Το ρήγμα του μεγάλου σεισμού του Ιανουαρίου κινήθηκε τελικά ανατολικά και βόρεια και όχι δυτικά όπως φοβόμασταν τόνισε ο κ. Λέκκας.

Όπως εξήγησε, η περιοχή που έγινε ο σημερινός σεισμός κοντά στα σύνορα της Τουρκίας με το Ιράν και το Αζερμπαιτζάν είναι μια περιοχή πολύ υποβαθμισμένη με κακά κτήρια και γι' αυτό είχαμε σοβαρές συνέπειες.

Ο κ. Λέκκας ανέφερε επίσης ότι η εκτίμηση των σεισμολόγων για επικείμενο μεγάλο σεισμό στην Κωνσταντινούπολη παραμένει πάντα σε ισχύ και όσο ο σεισμός αυτός αργεί να εκδηλωθεί τόσο αυξάνονται οι φόβοι για το μέγεθος του.