Κορονοϊός: 45 τα κρούσματα στην Ελλάδα

Η ταυτότητα των ασθενών. Ανησυχία για την διασπορά της νόσου. Παράταση των έκτακτων προληπτικών μέτρων.

Περισσότερα απο 100.000 κρούσματα κορονοϊού έχουν καταγραφεί σε όλον τον κόσμο, όπως ανέφερε ο Σωτήρης Τσιόδρας, εκπρόσωπος Τύπου του Υπ. Υγείας για τον κορονοϊό, τονίζοντας ότι βασικός στόχος πλέον της επιστημονικής κοινότητας είναι ο περιορισμός της εξάπλωσης της νόσου.

Αναφερόμενος στον 66χρονο συνταξιούχο εκπαιδευτικό και τους συνταξιδιώτες του, είπε ότι δεν υπήρξε ολιγωρία των ελληνικών υγειονομικών Αρχών, καθώς προέρχονταν από χώρα που δεν ήταν "ύποπτη".

«Το Ισραήλ ήταν από τις χώρες με λιγοστά κρούσματα. Η ομάδα επέστρεψε στις 27 Φεβρουαρίου και αυτό δείχνει τη δυναμική του ιού να ξεπερνά τα σύνορα» είπε ο εκπρόσωπος του υπουργείου. Όταν ρωτήθηκε αν έγιναν όλα σωστά από τα νοσοκομεία που υποδέχθηκαν τα περιστατικά, εξήγησε ότι «τηρήθηκε το πρωτόκολλο, αλλά ο ιός περνά κάτω από τη μύτη μας».

Ο κ. Τσιόδρας ανακοίνωσε ότι τα κρούσματα στην Ελλάδα ανέρχονται πλέον σε 45, καθώς βρέθηκαν θετικοί στον κορονοϊό ακόμη 11 απο τους συνταξιδιώτες του 66χρονου, αλλά και 3 άνθρωποι που σχετίζονταν με αυτούς.

Ποια είναι τα "νέα" κρούσματα

Σύμφωνα με πληροφορίες, απο τα συνολικά 14 κρούσματα που ανακοινώθηκαν την Παρασκευή, τα 4 αφορούν κατοίκους της Ζακύνθου.

Σε ότι αφορά τους 3 που δεν ανήκαν στο γκρουπ των εκδρομέων αλλά "κόλλησαν" τον ιό, πρόκειται για μια αεροσυνοδό στην πτήση της επιστροφής στην Ελλάδα και πλέον έχει ξεκινήσει η ιχνηλάτηση των δικών της επαφών, καθώς μετά απο την εν λόγω πτήση η αεροσυνοδός έκανε και άλλα ταξίδια στο πλαίσιο τη εργασίας της.

Τα άλλα 2 κρούσματα αφορούν έναν γιατρό από την Αμαλιαδα και μια 60χρονη, η οποία είχε πάει στου Αγίους Τόπους με άλλο γκρουπ εκδρομέων, ωστόσο καθόταν στο διπλανό κάθισμα απο εκείνο του 66χρονου εκπαιδευτικού (σημ: του 9ου κρούσματος) το ταξίδι της επιστροφής στην Ελλάδα. Αυτή η γυναίκα "κρατούσε" τα εγγονάκια της, γι΄ αυτό και έκλεισε για προληπτικούς λόγους το Δημοτικό Σχολείο στην Δάφνη.

Σε πρώτη φάση, αναμένονται τα αποτελέσματα των εξετάσεων σε δείγματα που έχουν ληφθεί από 25 ανθρώπους, που είναι άτομα που περιλαμβάνονταν στο γκρουπ των ταξιδιωτών ή έχουν επαφή με κάποιον από τους ταξιδιώτες ή ειναι κάτοικοι περιοχών στην Ηλεία, την Ζάκυνθο ή την Αχαΐα.

Από τους νοσούντες με κορονοϊό, οι 3 νοσηλεύονται σε σοβαρή κατάσταση; ο 66χρονος με βαριά πνευμονία και οι άλλοι δυο με "απλή" πνευμονία. ακόμη έξι ασθενείς είναι σε παρακολούθηση, με καλή κλινική εικόνα.

Παράταση των προληπτικών μέτρων

Σε ότι αφορά τα προληπτικά μέτρα που έχουν ληφθεί, ο κ. Τσίδρας είπε ότι αποφασίστηκε παράταση για ακόμη 12 ημέρες των μέτρων σε Αχαϊα, Ζάκυνθο και Αχαϊα, ώστε να συμπληρωθούν δύο εβδομάδες τήρησης τους στις εν λόγω περιοχές

Ακόμη, αναστέλλονται όλες οι οργανωμένες εκδρομές απο και προς τις τρεις αυτές περιοχές.

Σε ότι αφορά τις αθλητικές εκδηλώσεις, οι ομάδες που έχουν την έδρα τους σε αυτές τις τρεις περιοχές, θα δίδουν τους αγώνες τους κεκλεισμένων των θυρών.

Ταυτόχρονα, παρατείνεται μέχρι νεοτέρας η απαγόρευση που έχει επιβληθεί για τις οργανωμένες εκπαιδευτικές εκδρομές εξωτερικού.

Ο κ. Τσιόδρας επεσήμανε ότι ακόμη δεν υπάρχει διασπορά στην κοινότητα, ενώ επανέλαβε την ανάγκη τήρησης των μέτρων ατομικής υγιεινής και προφύλαξης. Σημείωσε ότι συμπτώματα όπως ο πυρετός και ο βήχας πρέπει να μας κρατούν στο σπίτι για να προστατεύσουμε τους ηλικιωμένους και αυτούς με χρόνια νοσήματα.