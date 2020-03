Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: κρούσματα, μέτρα και εξετάσεις σε εκατοντάδες δείγματα

Νέα μέτρα αναμένεται να ανακοινωθούν από το υπουργείο Υγείας για περιοχές που πλήττονται. Έρχονται μέτρα και για τις επιχειρήσεις. Τα νέα κρούσματα και τα αρνητικά δείγματα.

Τα 66 έχουν φθάσει τα κρούσματα κορονοϊού στην Ελλάδα μετά και την ανακοίνωση, το βράδυ του Σαββάτου, 21 νέων επιβεβαιωμένων κρουσμάτων.

Από αυτά 13 βρίσκονται στους νομούς Αχαΐας και Ηλείας, επτά στον νομό Αττικής και ένα στο νομό Εύβοιας. Οι 51 από τους 66 ασθενείς προέρχονται από την επιδημική έξαρση των εκδρομέων σε Ισραήλ και Αίγυπτο (47 μέλη της ταξιδιωτικής ομάδας και 4 επαφές τους).

Ωστόσο, σύμφωνα με πηγές του υπουργείου Υγείας το τελευταίο 24ωρο αρνητικά αποδείχθηκαν 363 δείγματα σε ολόκληρη τη χώρα. Από αυτά, τα 203 είναι από την Αττική, τα 68 από την Αχαΐα, 44 από τη Θεσσαλονίκη, 27 από την Ηλεία (Αμαλιάδα), από τρία σε Ιωάννινα, Πτολεμαΐδα και Άργος. Άλλα δύο δείγματα βρέθηκαν αρνητικά στον ιό στα Χανιά, δύο στην Κέρκυρα, δύο στην Κεφαλλονιά και από ένα σε Τρίπολη, Σάμο, Καλαμάτα, Ζάκυνθο, Χαλκίδα, Ηράκλειο.

Η κατάσταση θα επανεκτιμηθεί σήμερα, ενώ νέα μέτρα αναμένεται να ανακοινωθούν από το υπουργείο Υγείας και θα αφορούν την επέκταση των περιοχών που μπαίνουν σε "καραντίνα" και στο κλείσιμο περισσότερων σχολείων και δημοσίων συναθροίσεων όπως σε θέατρα και κινηματογράφους. Ο υπουργός Υγείας, Βασίλης Κικίλιας θα μεταβεί στο Μέγαρο Μαξίμου στις 12.00. Το πού και πότε θα γίνουν ανακοινώσεις, θα διευκρινιστεί στη συνάντηση με τον πρωθυπουργό.

Παράλληλα, τα Υπουργεία Οικονομικών, Ανάπτυξης και Εργασίας θα ανακοινώσουν από κοινού τη Δευτέρα, μέτρα για τους τομείς της Οικονομίας και τις περιοχές που πλήττονται από τη λήψη των κυβερνητικών περιοριστικών μέτρων για την αποφυγή εξάπλωσης του κορονοϊού.

Εξάλλου, ο Πρόεδρος του ΙΣΑ Γ. Πατούλης συγκαλεί αύριο έκτακτη σύσκεψη του ΔΣ του ΙΣΑ, στο πλαίσιο της οποίας θα συζητηθούν με έγκριτους επιστήμονες τα μέτρα πρόληψης για την αποφυγή επέκτασης του Covid-19 και την οργάνωση των μελών του ΙΣΑ για να συνδράμουν στην εθνική προσπάθεια. Η σύσκεψη θα πραγματοποιηθεί στις 12.00 στα γραφεία του ΙΣΑ.