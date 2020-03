Κοινωνία

Κυριακή της Σταυροπροσκυνήσεως: ο Σωτήρης Τσιόδρας στο ψαλτήρι ναού στα Σπάτα

Χρέη ψάλτη, στην Θεία Λειτουργία που τέλεσε ο Μητροπολίτης Μεσογαίας και Λαυρεωτικής, έφερε εις πέρας ο λοιμωξιολόγος.

Στη Θεία Λειτουργία για την Κυριακή της Σταυροπροσκυνήσεως, στον Ιερό Ναό Αναστάσεως του Χριστού Σπάτων, χοροστατούντος του Μητροπολίτη Μεσογαίας και Λαυρεωτικής, Νικόλαου, έψαλλε ο λοιμωξιολόγος, εκπρόσωπος του Υπουργείου Υγείας για τον κορονοϊό, Σωτήρης Τσιόδρας.

Η Θεία Λειτουργία τελέστηκε χωρίς την παρουσία πιστών, λόγω των μέτρων που έχουν ληφθεί για την αποτροπή εξάπλωσης του κορονοϊού.

Ο στρατηγός στη "μάχη" της πανδημίας πολύ πριν να ξεσπάσει η "καταιγίδα" στη δημόσια υγεία, πήγαινε τα πρωινά της Κυριακής σε εκκλησία της Κηφισιάς, όπου κατοικεί και έψελνε. Μάλιστα εδώ και χρόνια είναι μελετητής της βυζαντινής υμνολογίας. Αυτή είναι μια διαφορετική πλευρά του καθηγητή Παθολογίας - Λοιμωξιολογίας της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, ο οποίος είναι και πατέρας επτά παιδιών και ο οποίος έχει αναλάβει το τελευταίο χρονικό διάστημα να σηκώνει το βάρος της ενημέρωσης καθημερινά σχετικά με τις εξελίξεις γύρω από τον κορονοϊό.

Ο Σωτήρης Τσιόδρας εκτός από την ιδιότητα του γιατρού και του διαπρεπούς λοιμωξιολόγου, δεν διστάζει να δείχνει και την ευαισθησία του, όπως το Σάββατο, όταν "λύγισε" από συγκίνηση όταν είπε ότι πρέπει να φροντίσουμε τις μεγαλύτερες ηλικίες, τις ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού γιατί αυτοί κινδυνεύουν να χαθούν αν δεν γίνει κάτι.

Μιλώντας για την θνητότητα των ηλικιωμένων, αναρωτήθηκε ποιους θέλουμε να προστατεύσουμε, ποιους θέλουμε να έχουμε μαζί μας του χρόνου», δίνοντας ταυτόχρονα την απάντηση: «Η απάντηση είναι όλους, αλλά με έναν τέτοιο ταχύτατα μεταδιδόμενο ιό είναι αδύνατο». Με τρεμάμενη φωνή δήλωσε: «Η απάντηση που δίνω εσωτερικά μέσα μου και την αφήνω στην κρίση σας είναι πως το θαύμα της ιατρικής επιστήμης του 2020 είναι η παράταση της ποιοτικής επιβίωσης αυτών των ατόμων, πολλοί από τους οποίους... είναι οι μανάδες και οι πατεράδες μας, οι γιαγιάδες και οι παππούδες. Η απάντηση είναι τιμούμε όλους, σεβόμαστε όλους, προστατεύουμε όλους αλλά κατ΄εξοχήν αυτούς. Δεν μπορούμε να υπάρχουμε ούτε να έχουμε ταυτότητα χωρίς αυτούς».

Συγκινητικό ειναι και το μήνυμα που στέλνουν σήμερα οι γονείς του λοιμωξιολόγου, αλλά και ο παπάς στο χωριό τους, ο οποίος μιλά για τον γιατρό και τον άνθρωπο, Σωτήρη Τσιόδρα.