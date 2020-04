Πολιτική

ΥΠΕΞ: Η συμβολική τελετή συμπαράστασης στην Ιταλία

Στο επίκεντρο της παγκόσμιας υγείας βρίσκεται η γείτονα χώρα, με τους Ιταλούς να δοκιμάζονται πραγματικά.

Σε ένδειξη συμπαράστασης της Ελλάδας στον έντονα δοκιμαζόμενο από την πανδημία φίλο ιταλικό λαό, θα υψωθεί την Παρασκευή το πρωί, στις 10:15, στο πλαίσιο συμβολικής τελετής, η ιταλική σημαία στο κεντρικό κτήριο του υπουργείου Εξωτερικών.

Στην τελετή θα παραστούν ο πρέσβης της Ιταλίας στην Ελλάδα Εφίζιο Λουίτζι Μάρας, καθώς και ο πρόεδρος της Βουλής, Κωνσταντίνος Τασούλας.

Ο Υπουργός Εξωτερικών, Νίκος Δένδιας, θα συμμετάσχει στη συνέχεια, σε άτυπη τηλεδιάσκεψη των Υπουργών Εξωτερικών της ΕΕ.

Οι συνομιλίες των Υπουργών Εξωτερικών θα εστιάσουν στις εξελίξεις σχετικά με την πανδημία του ιού Covid-19, με έμφαση τη συνεργασία της Ένωσης με τρίτες χώρες για την αντιμετώπιση των συνεπειών της και τον περιορισμό της εξάπλωσής της.

Θα συζητηθεί, επίσης, ο στενότερος συντονισμός για τον επαναπατρισμό Ευρωπαίων πολιτών και την αντιμετώπιση της παραπληροφόρησης και της διασποράς ψευδών ειδήσεων, σε βάρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.