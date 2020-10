Αθλητικά

Τσιτσιπάς: Στο 5ο σετ δεν ήμουν σωματικά “παρών”

Για τα συναισθήματά του μετά το τέλος του αγώνα και την ήττα από τον Τζόκοβιτς μίλησε ο Έλληνας πρωταθλητής.

Στην υποτροπή ενός τραυματισμού από την Ρώμη και στην κόπωση, στάθηκε ο Στέφανος Τσιτσιπάς, λίγο μετά τον ημιτελικό του Ρολάν Γκαρός, που έληξε με νίκη 6-3, 6-2, 5-7, 4-6, 6-1 του Νόβακ Τζόκοβιτς επί του Ελληνα πρωταθλητή.

«Δυστυχώς, στο τέλος του αγώνα, «ξύπνησε» ένας τραυματισμός που είχα στην Ρώμη», δήλωσε ο «Tsitsifast», ο οποίος από την ερχόμενη Δευτέρα θα βρίσκεται στο Νο 5 της παγκόσμιας κατάταξης και πρόσθεσε: «Ηταν δύσκολο να τελειώσω τον αγώνα, συνεχίζοντας με μαχητικό πνεύμα. Αλλά έκανα το καλύτερο δυνατό. Είμαι ευτυχής που επέστρεψα από το 2-0 κι έμεινα στον αγώνα, όσο το δυνατόν περισσότερο. Ήταν μια ωραία επιστροφή, νομίζω ότι έπαιξα υπέροχο τένις μετά, εκτός από το πέμπτο σετ, για το οποίο το σώμα μου δεν ήταν έτοιμο. Δεν ήμουν, πλέον, σωματικά παρών. Είμαι χαρούμενος και λυπημένος ταυτόχρονα».