Διόδια: με ενιαίο e-pass η διέλευση από την Τετάρτη

Η λειτουργία του ενιαίου e-pass έρχεται να δώσει λύση σε ένα ζήτημα που δυσχεραίνει την καθημερινότητα όσων πολιτών κινούνται σε αυτοκινητόδρομους.

Σε παραγωγική λειτουργία τίθεται από την Τετάρτη, 4 Νοεμβρίου, το ενιαίο e-pass για τα διόδια όλων των αυτοκινητοδρόμων της χώρας. Έτσι, από 4 Νοεμβρίου οι οδηγοί έχουν τη δυνατότητα να περνούν από οποιοδήποτε σταθμό διοδίων χρησιμοποιώντας τον πομποδέκτη που ήδη διαθέτουν, ανεξαρτήτως παραχωρησιούχου και χωρίς να προβούν σε καμία επιπλέον ενέργεια.

Η λειτουργία του ενιαίου e-pass είχε εξαγγελθεί από τους αρμόδιους υπουργούς Υποδομών και Μεταφορών Κώστα Καραμανλή και Επικρατείας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Κυριάκου Πιερρακάκη και έρχεται να δώσει λύση σε ένα ζήτημα που δυσχεραίνει την καθημερινότητα όσων πολιτών κινούνται σε αυτοκινητόδρομους, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση.

Με το μέχρι τώρα ισχύον καθεστώς, οι οδηγοί έπρεπε να διαθέτουν τρεις διαφορετικές συσκευές-πομποδέκτες για όλους τους αυτοκινητοδρόμους. Με τη διαλειτουργικότητα των διοδίων δίνεται η δυνατότητα διέλευσης με οποιονδήποτε από τους υφιστάμενους πομποδέκτες. Με αυτό τον τρόπο οι μετακινήσεις θα γίνονται ευκολότερα, με μικρότερες ουρές, λιγότερη ταλαιπωρία και μεγαλύτερη ταχύτητα σε όλη την επικράτεια.

