Οικονομία

Γεωργιάδης στον ΑΝΤ1 για lockdown: δεκαπλάσια η “ζημιά” αν δεν ανοίξει η αγορά τις Γιορτές

Τι είπε για την επάρκεια σε αντισηπτικά και μάσκες, τους αρνητές του lockdown και του Covid. Τι απάντησε στον Τσίπρα και τα αιτήματα επαγγελματιών για απαγόρευση πώλησης ειδών από τα super market.

«Σήμερα ξεκινά η καραντίνα και από την τήρηση των μέτρων θα κριθεί εάν θα ανοίξει η αγορά τα Χριστούγεννα, κάτι που είναι ο στόχος της Κυβέρνησης αφού περάσουν αυτές οι τρεις εβδομάδες, ενώ από την τήρηση των μέτρων θα εξαρτηθεί και το «χτύπημα» στην οικονομία μας», είπε ο Άδωνις Γεωργιάδης, μιλώντας στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Πρωινοί Τύποι».

Απαντώντας στην επίθεση του ΣΥΡΙΖΑ, ο Υπ. Ανάπτυξης και Επενδύσεων είπε «αντιλαμβάνομαι την ανάγκη ενός κόμματος να κάνει αντιπολίτευση. Το πώς επιλέγει να κάνει αντιπολίτευση αφορά κάθε κόμμα και αρχηγό. Στον αριθμό θανάτων ανά εκατομμύριο κατοίκων, η Ελλάδα είναι πολύ χαμηλά στην παγκόσμια κατάταξη κι αυτό σημαίνει ότι η διαφορά της Ελλάδα από άλλες χώρες δεν μικραίνει, αλλά μεγαλώνει, άρα δεν ισχύει αυτό που λέει ο κ. Τσίπρας ούτε ισχύει αυτό που είπε για 7.000 κρούσματα στα σχολεία την περασμένη εβδομάδα, αριθμό που έσπευσαν να διορθώσουν για να μην υπάρχουν αντιδράσεις».

«Στην Ελλάδα υπάρχει εκθετική αύξηση των κρουσμάτων, αλλά η κατάσταση δεν έχει ξεφύγει, για αυτό κάναμε το lockdown», είπε ο κ. Γεωργιάδης, λέγοντας ότι το μέτρο έχει στόχο να μην επιδεινωθεί η κατάσταση στην χώρα.

Σχολιάζοντας την συγκέντρωση αρνητών και τα επεισόδια στην Θεσσαλονίκη, ο Υπ. Ανάπτυξης είπε ότι «από τους εκατοντάδες που μαζεύτηκαν στην Θεσσαλονίκη, κάποιοι θα κολλήσουν και κάποιοι θα κολλήσουν και τους συγγενείς τους και αυτά θα είναι τα περισσότερα κρούσματα τις επόμενες ημέρες στην Θεσσαλονίκη».

Απαντώντας σε σχετικό ερώτημα, ο κ. Γεωργιάδης, αφού στάθηκε στην αξία της αναβάθμισης της πιστοληπτικής ικανότητας της Ελλάδας από τον οίκο αξιολόγησης Moody’s, είπε ότι είναι εξασφαλισμένη η επάρκεια σε αντισηπτικά και μάσκες στην Ελλάδα, ενώ πλέον η χώρα μας κάνει και εξαγωγές, «χάρη στις κινήσεις που έγιναν και από την Κυβέρνηση στην πρώτη φάση της πανδημίας»

«Τα δημόσια οικονομικά είναι εξασφαλισμένα, έχουμε βγει πολλές στις αγορές και έχουμε μειώσει το κόστος δανεισμού, έχοντας εξασφαλίσει χρηματοδότηση» είπε ο Υπ. Ανάπτυξης, παραδεχόμενος ότι «θα υπάρχει μεγάλο πρόβλημα στην ελληνική οικονομία και δυσκολίες από το lockdown που θα προκαλέσει πολλά οικονομικά προβλήματα στις επιχειρήσεις, όμως πιστεύουμε ότι τα μέτρα που παίρνουμε, όπως και την πρώτη φορά, θα στηρίξουν ουσιαστικά τις επιχειρήσεις και τους εργαζόμενους».

«Εάν η πανδημία ελεγχθεί και ανοίξει η αγορά τις γιορτές η ζημιά θα είναι Χ, εάν δεν τηρηθούν και δεν ανοίξει η αγορά τις γιορτές η ζημιά θα είναι δεκαπλάσια. Αυτός πρέπει λοιπόν να είναι ο στόχος μας», υπογράμμισε, λέγοντας ότι υπάρχει συνεχής προσπάθεια και επαφές με παράγοντες της αγοράς. Σημείωσε δε χαρακτηριστικά «δεν έγινα βουλευτής και υπουργός για να κάνω lockdown, αλλά εδώ πρόκειται για παγκόσμια συμφορά».

«Στα μέσα μαζικής μεταφοράς μαγικές λύσεις δεν υπάρχουν. Προστέθηκαν λεωφορεία, άλλαξαν τα ωράρια και ενισχύθηκε η τηλεργασία, ελήφθησαν πολλά μέτρα, αλλά παραμένει κάποιος συνωστισμός. Αλλά η διάδοση του κορονοϊού πχ. στα Γιάννενα δεν έχει σχέση με τον συνωστισμό στα λεωφορεία της Αθήνας. Σε όλον τον κόσμο υπάρχει κάποιος συνωστισμός στα μέσα μεταφοράς», ανέφερε ο Αδ. Γεωργιάδης.

Απαντώντας στα αιτήματα της αγοράς, όπως η μη πώληση ειδών πρώτης ανάγκης από τα καταστήματα που έχουν παραμείνει ανοιχτά, ως πρακτική αθέμιτου ανταγωνισμού ως προς τα μαγαζιά που έχουν κλείσει με κρατική εντολή, ο κ. Γεωργιάδης είπε ότι «στα σούπερ μάρκετ υπάρχουν δεκάδες χιλιάδες κωδικοί προϊόντων. Θα χρειάζονταν πάνω από 3 εβδομάδες για να διαπιστωθεί και να οριστεί τυχόν απαγορευτικό. Υπάρχουν όμως και άλλα ζητήματα, όπως οι τσακωμοί στα μαγαζιά μεταξύ πελατών και υπαλλήλων που θα τους αρνούνταν την πώληση συγκεκριμένων ειδών. Στο τέλος πρέπει να δούμε και τον καταναλωτή», ανέφερε χαρακτηριστικά, λέγοντας πάντως ότι είναι ανοιχτός σε διάλογο με φορείς της αγοράς για να τεθούν προτάσεις και να εξεταστεί ενδεχόμενο απαγόρευσης πώλησης κάποιων προϊόντων», αν και όπως τόνισε τέτοια πρακτική είναι πρακτικά πάρα πολύ δύσκολο να υπάρξει.