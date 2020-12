Κόσμος

Γερμανία: Έλληνες ανάμεσα στα θύματα στο Τρίερ

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Μεταξύ των θυμάτων είναι και ένα μόλις δύο μηνών κοριτσάκι, ελληνικής καταγωγής!

Μία οικογένεια Ελλήνων ομογενών, που ζουν στη Γερμανία, είναι μεταξύ των θυμάτων στο Τιέρ, όπου ένας μεθυσμένος οδηγός έριξε το όχημά του στο πλήθος.

Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για έναν 45χρονο οδοντίατρο και το μόλις δύο μηνών κοριτσάκι του. Η μητέρα και το 17 μηνών αδελφάκι της άτυχη μικρούλας, νοσηλεύονται στο νοσοκομείο εκτός κινδύνου. Πρόκειται για μία οικογένεια, μέλος της εκεί ελληνορθόδοξης κοινότητας, η οποία είχε βγει να περπατήσει στους δρόμους της πόλης.

Ο οδηγός, Γερμανός 51 ετών, κάτοικος της πόλης, βρισκόταν, όπως έδειξαν οι πρώτες εξετάσεις, υπό την επήρεια αλκοόλ. Σύμφωνα με εκπρόσωπο της Αστυνομίας, κατηύθυνε το αυτοκίνητό στο τιμόνι του οποίου βρισκόταν, SUV μάρκας Range Rover, προς τους πεζούς, με ταχύτητα 70-80 χλμ./ώρα, την οποία δεν ανέκοψε. Επί τέσσερα λεπτά έκανε μάλιστα ζιγκ-ζαγκ καταδιώκοντας πεζούς σε διαδρομή ενός χιλιομέτρου, μέχρι την Porta Nigra, το κεντρικό ρωμαϊκό μνημείο της πόλης.

Όπως ανέφερε συντετριμμένος Βόλφραμ Λάιμπε, ο δήμαρχος του Τρίερ, το πιθανότερο είναι ότι δεν επρόκειτο για επίθεση με πολιτικό, τρομοκρατικό ή θρησκευτικό κίνητρο. Ωστόσο, είναι άγνωστο αν ο δράστης, ο οποίος συνελήφθη αμέσως, είναι σε θέση να δώσει εξηγήσεις. «Είναι η πιο μαύρη μέρα από τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο. Θέλω να μάθω γιατί κάποιος θα έκανε κάτι τέτοιο, αλλά δεν ξέρω αν θα πάρω απάντηση», δήλωσε ο κ. Λάιμπε, καθώς ο δράστης δείχνει σημάδια ψυχικής διαταραχής. Τις τελευταίες ημέρες είχε εγκαταλείψει το σπίτι του και κοιμόταν μέσα στο αυτοκίνητο, το οποίο είχε δανειστεί.

Πηγή: orthodoxia.info