Παπαθανάσης στον ΑΝΤ1: οι όροι για το σταδιακό άνοιγμα της αγοράς (βίντεο)

Ποια καταστήματα θα λειτουργήσουν πρώτα. Τι θα γίνει με την εστίαση και τα εμπορικά κέντρα.

«Ο κορονοϊός είναι εδώ, πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί. Δεν θέλουμε οικονομία-φυσαρμόνικα. Σήμερα άνοιξαν 110 καταστήματα, δεν είναι σημαντικό το αποτύπωμα τους, είναι όμως ένα βήμα για να δουν κα οι ειδικοί τι ισχύει με την διασπορά», τόνισε ο Αναπληρωτής Υπουργός Ανάπτυξης, μιλώντας στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα».

Όπως επεσήμανε ο Νίκος Παπαθανάσης, «καλό είναι να μην δίνουμε ημερομηνίες και να καλλιεργούμε προσδοκίες. Το άνοιγμα της αγοράς σαφώς και θα γίνει τμηματικά. Θα ανοίξουν πρώτα εκείνα που άνοιξαν και την προηγούμενη φορά: κομμωτήρια, βιβλιοπωλεία κτλ. και μετά θα ακολουθήσουν άλλοι κλάδοι», ενώ όπως σημείωσε δεν είναι από τα πρώτα που να ανοίξουν τα εμπορικά κέντρα και τα καταστήματα που λειτουργούν σε αυτά.

Επεσήμανε ότι «δεν υπάρχει συζήτηση για το άνοιγμα της εστίασης. Αυτήν την εβδομάδα θα γίνει η συζήτηση με τους ειδικούς για το άνοιγμα της αγοράς και μετά θα ληφθούν οι αποφάσεις από την Κυβέρνηση», υπογραμμίζοντας ότι «κάθε ημέρα έχει μεγάλη σημασία για την πορεία της πανδημίας» και ότι σε κάθε περίπτωση έως το τέλος της εβδομάδας θα ανακοινωθεί τι θα ισχύει για την λειτουργία της αγοράς από τις 14 Δεκεμβρίου και μετά.

Όπως σημείωσε ο κ. Παπαθανάσης, «αυτό που πρέπει να θυμίσουμε σε όσους καταθέτουν αιτήματα για άνοιγμα της αγοράς ότι και ο αριθμός των διασωληνωμένων είναι μεγάλος και η πίεση στο σύστημα υγείας και ότι ο κορονοϊός είναι εδώ και προέχει όλων η δημόσια υγεία».

Σε ότι αφορά την διάθεση εποχικών ειδών και από τα σούπερ μάρκετ, παράλληλα με το άνοιγμα των καταστημάτων που τα πωλούν, ο Αν. Υπουργός Ανάπτυξης είπε ότι υπάρχει μικρή πυκνότητα εποχικών καταστημάτων ανά την επικράτεια, καθώς άνοιξαν σήμερα 110 καταστήματα, που δεν καλύπτουν την ζήτηση σε όλη την χώρα, για αυτό και εφόσον άνοιξε αυτό το τμήμα της αγοράς, επιτράπηκε και στα σούπερ μάρκετ η πώληση των εν λόγω ειδών.

Ο κ. Παπαθανάσης είπε ότι από τις εισηγήσεις των ειδικών θα εξαρτηθεί εάν και πως θα λειτουργήσουν οι ναοί τα Χριστούγεννα, καθώς και εάν θα επιτραπεί να υπάρχουν δύο οικογένειες γύρω από το οικογενειακό τραπέζι.