Τσίπρας στον ΑΝΤ1: Όλα νόμιμα για το σπίτι στο Σούνιο - Ο Μητσοτάκης να ζητήσει “συγγνώμη” για τους νεκρούς από κορονοϊό

Τι είπε για την εξοχική κατοικία που ενοικιάζει. Τι ζήτησε για τα τεστ ανίχνευσης Covid-19. Γιατί μίλησε για «διπλωματική ήττα» στην Σύνοδο Κορυφής. Η απάντηση της ΝΔ για το σπίτι στο Σούνιο.

Καλεσμένος του Γιώργου Παπαδάκη, στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα», ήταν το πρωί της Παρασκευής ο πρώην Πρωθυπουργός, Αλέξης Τσίπρας.

Αναφερόμενος στα δημοσιεύματα των προηγούμενων ημερών για το σπίτι στα Λεγραινά, στο Σούνιο, για το οποίο ο κ. Τσίπρας είχε δώσει απαντήσεις και στοιχεία στην δημοσιότητα τις προηγούμενες ημέρες, ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ είπε ότι «οι πολιτικοί οφείλουν να δίνουν απαντήσεις και να ελέγχονται. Ο κ. Μητσοτάκης και η ΝΔ επέλεξαν, ενώ έχουμε 100 νεκρούς την ημέρα, να μιλήσουν για την εξοχική κατοικία, την οποία νοικιάζω. Ο κ. Μητσοτάκης δεν είναι η πρώτη φορά που καταφεύγει στον λαϊκισμό όταν στριμώχνεται. Το έχει κάνει και προ καιρού η Νέα Δημοκρατία, το κόμμα των μεγαλοϊδιοκτητών και υπερχρεωμένων βουλευτών, στην Βουλή με αναφορές για σχέσεις του πατέρα μου με την Χούντα, χωρίς να μπορεί να αποδείξει τίποτα».

«Δεν πρόκειται για βίλα. Βίλα είναι το σπίτι του κ. Μητσοτάκη στην Τήνο, που είναι μεσοτοιχία με τον κ. Χριστοφοράκο. Δεν ξέρω αν τα ΜΜΕ έχουν ασχοληθεί τόσο με αυτό. Το σπίτι στο Σούνιο είναι ένα σπίτι σε μια περιοχή με παραθεριστικές κατοικίες που συνήθως ενοικιάζονται με την σεζόν. Όσο ήμουν Πρωθυπουργός ενοικίαζα με 1200 ευρώ τον μήνα για τρεις μήνες και τώρα δίνω 6.000 ευρώ για όλο τον χρόνο και όλα τα στοιχεία είναι στην δημοσιότητα, δεν κρύβω τίποτα», είπε ο Αλέξης Τσίπρας.

Όπως προσέθεσε ο Αλέξης Τσίπρας, «ο συγκεκριμένος ιδιοκτήτης του σπιτιού δεν είναι ούτε επιχειρηματίας διαπλεκόμενος που είχε συναλλαγές με το Δημόσιο ούτε που χρωστάει στο Δημόσιο και τις τράπεζες. Είναι ένας έντιμος άνθρωπος, με γνωστή επιχειρηματική δραστηριότητα στην περιοχή. Το συγκεκριμένο ακίνητο ήταν για δέκα χρόνια προς πώληση και ουσιαστικά ήταν ανεκμετάλλευτο».

Ανέφερε ότι του προτάθηκε το εν λόγω σπίτι από ιδιοκτήτη ταβέρνας της περιοχής και έτσι έμαθε για το σπίτι και τον ιδιοκτήτη της. Μάλιστα, ο κ. Τσίπρας είπε ότι ο ίδιος ο ιδιοκτήτης του ακινήτου του ανέφερε ότι απορεί που «ένας πρώην Πρωθυπουργός θα έμενε σε εκείνο το σπίτι, στο οποίο δεν είχε μείνει ούτε ο ίδιος» και μάλιστα του είπε ότι καθώς δεν είχε μεγάλη ανάγκη για να πουλήσει το σπίτι, θα μπορούσε να κάνει μία ανακαίνιση και να συναφθεί μισθωτήριο για 3-4 χρόνια για να μείνει στο σπίτι ο πρώην Πρωθυπουργός και η οικογένεια του.

«Την επόμενη φορά που θα ενοικιάσω σπίτι, θα πάρω μαζί μου τον κ. Μητσοτάκη και το Γραφείο Τύπου της ΝΔ για να αξιολογήσουν το ακίνητο και το ύψος του ενοικίου. Τώρα ρωτάω εγώ και περιμένω απαντήσεις. Ο κ. Μητσοτάκης θα δώσει στην δημοσιότητα τα στοιχεία για τα ενοίκια του σπιτιού όπου διαμένει στον Λυκαβηττό, γιατί δεν μένει σε κανένα από τα σπίτια που κατέχει ούτε στην Ελλάδα ούτε στο εξωτερικό. Ξέρετε, στο σπίτι του Βολταίρου δεν μιλάνε για σχοινί. Θα δώσει στην δημοσιότητα τα ενοίκια και τα στοιχεία που αφορούν τον κ. Μητσοτάκη και τα 32 ακίνητα που διαθέτει και τα ενοίκια για αυτά, καθώς η οικογένεια του δεν έχει ασχοληθεί με κάτι άλλο εκτός από την πολιτική. Θα δώσει ο κ. Μητσοτάκης τα στοιχεία για το 1,5 εκατομμύριο ευρώ που χρωστάει στις τράπεζες, ενώ μιλάνε για τα δικά μου 500 εύρω και εάν έπρεπε να είναι 1000 ευρώ», υπογράμμισε ο πρώην Πρωθυπουργός.

Όπως τόνισε ο Αλέξης Τσίπρας, «εμείς θα φέρουμε στην Βουλή μια τροπολογία που θα υποχρεώνει στους βουλευτές και τους υπουργούς να δηλώνουν στο πόθεν έσχες όχι μόνο τον δανεισμό του, αλλά και την πορεία του χρέους του και τις ρυθμίσεις που έχει κάνει. Θα καλέσω τον κ. Μητσοτάκη να την ψηφίσει. Διότι ξέρετε, ένας από τους τρόπους ξεπλύματος χρήματος είναι οι συνεχείς ρυθμίσεις δανεισμού».

Ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ έκανε λόγο για αθλιότητα από συγκεκριμένα ΜΜΕ, εναντίον των οποίων έχει στραφεί με εξώδικο, ζητώντας επανόρθωση προειδοποιώντας για αγωγή αποζημίωσης, το όποιο ποσό από την οποία θα διαθέσει, όπως είπε, στο Ταμείο των δημοσιογράφων. Σε άλλο σημείο της συνέντευξης του στον Γιώργο Παπαδάκη, είπε ότι συνειδητά ήταν ψευδή τα δημοσιεύματα, προσθέτοντας «δίνω την ευκαιρία στους δημοσιογράφους που εν γνώσει τους με συκοφάντησαν, να αποκαταστήσουν την αλήθεια».

Ο κ. Τσίπρας προσέθεσε ότι «ενώ η βόλτα του Κυριάκου Μητσοτάκη στην Πάρνηθα και η φωτογραφία του με άλλους πολίτες, χωρίς να φορά μάσκα, ήταν πρώτο θέμα για τόσες ημέρες στα κοινωνικά δίκτυα, δεν αναφέρθηκε από πολλά ΜΜΕ», μεταξύ των οποίων δεν ήταν ο ΑΝΤ1, όπως διευκρινίστηκε μετά από παρέμβαση του Γιώργου Παπαδάκη, «προβλήθηκε με ένταση το ζήτημα που αφορά την ενοικίαση του σπιτιού στο Σούνιο», κάνοντας λόγο για κυβερνητικές παρεμβάσεις σε μέσα ενημέρωσης και για «διαμόρφωση τάσης στα ΜΜΕ πανελλαδικά, καθώς η Κυβέρνηση έχει εκμεταλλευτεί μια συνθήκη δυστυχίας της ελληνικής κοινωνίας», μέσω της αποκαλούμενης "λίστας Πέτσα".

“Δεν θα ζητήσει μια συγγνώμη ο Μητσοτάκης;”

«Είμαστε πάνω από έναν μήνα σε lockdown και ο αριθμός των νεκρών και των διασωληνωμένων είναι εξαιρετικά υψηλός. Εχει ξεφύγει η κατάσταση και αυτό ειναι τραγικό. Κάτι δεν πάει καλά κι αυτό είναι ότι δεν υπάρχει ένα αξιόπιστο σύστημα καταγραφής των κρουσμάτων και αυτό είναι ένα κρίσιμο θέμα. Οι πολίτες, όσοι μπορούν, αναγκάζονται να μετακινηθούν με τα Μέσα Μεταφοράς και να κάνουν μόνοι τους τα τεστ σε ιδιωτικά εργαστήρια, όσοι μπορούν να πληρώσουν αυτά τα τεστ. Είναι ένα κρίσιμο θέμα ο αριθμός των τεστ και η συνταγογράφηση των τεστ, για την οποία φωνάζουμε εμείς από τον Μάρτιο. Πόσο θα στοίχιζε άραγε αυτό, σε μια περίοδο που η Κυβέρνηση δεν πίεζε τα ιδιωτικά θεραπευτήρια και τα διαγνωστικά κέντρα;».

Όπως ανέφερε ο κ. Τσίπρας, «η κυβέρνηση είχε, από τον Μάρτιο, 8 μήνες για να προετοιμαστεί κατάλληλα για το δεύτερο κύμα κορονοϊού, αλλά αυτό δεν έγινε. Ο κ. Μητσοτάκης πανηγύριζε ότι νίκησε τον κορονοϊό, άνοιξε τον τουρισμό με τον τρόπο που τον άνοιξε και έτσι βρεθήκαμε στην κατάσταση που είμαστε σήμερα. Το κρίσιμο ζήτημα είναι ότι ο κ. Μητσοτάκης δεν έχει το πολιτικό θάρρος να ζητήσει μία συγγνώμη, να αναλάβει την πολιτική ευθύνη, ενώ έχουμε επί 10 ημέρες εκατόμβες νεκρών, ποτέ δεν είχαμε 3.000 νεκρούς μέσα σε 1 μήνα. Δεν μπορεί ο κ. Μητσοτάκης να μιλάει για ανεμελιά. Δεν έχει πολιτική ευθύνη για αυτούς τους 7-8 μήνες, αλλά μόνο ξέρει να ρίχνει την ευθύνη στους πολίτες; Δεν ξέρει να βγει και να πει μια συγγνώμη; Εγώ αντιμετώπισα μια ανάλογη κατάσταση, όχι τόσο σοβαρή, αλλά μια μεγάλη καταστροφή μέσα σε 45 λεπτά (σημ: εννοεί την τραγωδία με την φωτιά στο Μάτι Αττικής) και βγήκα και ανέλαβα την πολιτική ευθύνη για 45 λεπτά. Ο κ. Μητσοτάκης για τόσους μήνες».

“Διπλωματική ήττα της χώρας στην Σύνοδο Κορυφής”

Αναφερόμενος στις αποφάσεις της Συνόδου Κορυφής της ΕΕ για την Τουρκία, ο πρώην Πρωθυπουργός έκανε λόγο για αρνητική εξέλιξη αναφέροντας ότι πρόκειται για «ακόμη μια διπλωματική ήττα για την χώρα. Η Κυβέρνηση είχε πει ότι θα υπάρχουν κυρώσεις που θα «δαγκώνουν», πέρασαν δυστυχώς κάτω από τον πήχη και μέχρι τον Μάρτη η Τουρκία θα σουλατσάρει με το “Oruc Reis”. Είναι μια διπλωματική ήττα της χώρας. Είναι προφανές ότι η ΕΕ είναι κατώτερη των περιστάσεων, αλλά και η Κυβέρνηση ήταν κατώτερη των περιστάσεων να προασπίσει τα συμφέροντα της χώρας. Εδώ και 6 μήνες που διεκδικούμε κυρώσεις για την επιθετικότητα της Τουρκίας, και τις οποίες προαναγγέλλει ο κ. Μητσοτάκης, δεν έχουμε πετύχει τίποτα. Αυτή είναι μια διπλωματική ήττα της χώρας”.

ΝΔ: ο Τσίπρας κατοικεί στο σπίτι του ψέματος και παραθερίζει στη βίλα της υποκρισίας

Απαντώντας στον Αλέξη Τσίπρα, η Νέα Δημοκρατία σε ανακοίνωσή της αναφέρει:

«Τα ψέματα που έχει πει ο κ. Τσίπρας για τη βίλα στο Σούνιο είναι τόσο προφανή, ώστε όσο τα επαναλαμβάνει, τόσο περισσότερο εκτίθεται. Ευρισκόμενος σε παράκρουση τα επανέλαβε και σήμερα. Σύμφωνα με τον κ. Τσίπρα, λοιπόν, ένας καλός ταβερνιάρης τού γνώρισε έναν καλό άνθρωπο, ο οποίος εξαντλώντας τα όρια της καλοσύνης του, δέχθηκε να ανακαινίσει ο ίδιος τη βίλα του και ύστερα να του τη νοικιάσει. Δέχτηκε, μάλιστα, να ξοδέψει για τις επισκευές περισσότερα από όσα θα περιμένει να εισπράξει από τα ενοίκια στα επόμενα χρόνια. Και όλα αυτά, ενώ το σπίτι είχε βγει προς πώληση για 1,2 εκατομμύρια ευρώ!

Όσο για τη δικαιολογία ότι 500 ευρώ το μήνα αντιστοιχούν, σήμερα, σε μία παραθεριστική κατοικία 141 τετραγωνικών, με ένα στρέμμα κήπου και μπροστά στη θάλασσα, τι να σχολιάσει κανείς. Αρκεί μια ματιά στις τρέχουσες τιμές του Σουνίου για να ξεσπάσει σε γέλια με τα αστεία επιχειρήματα του κ. Τσίπρα. Είναι, μάλιστα, τόσο εθισμένος στο θράσος και τόσο στριμωγμένος από τις αποκαλύψεις, ώστε ο αρχηγός του ΣΥΡΙΖΑ επιτίθεται στον κ. Μητσοτάκη ζητώντας να μιλήσει για το ενοίκιο που πληρώνει εκείνος στο δικό του σπίτι. Όταν είναι γνωστό από το Πόθεν Έσχες ότι η κατοικία του Πρωθυπουργού αποκτήθηκε το 1997, επτά χρόνια πριν μπει στην πολιτική. Και, βεβαίως, είναι δηλωμένο από την πρώτη στιγμή.

Κύριε Τσίπρα, μην προσπαθείτε να φορτώσετε σε άλλους προβλήματα που προκαλείτε ο ίδιος στον εαυτό σας. Με την σημερινή απολογία σας αποδείξατε και πάλι ότι κατοικείτε στο σπίτι του ψέματος και παραθερίζετε στη βίλα της υποκρισίας».