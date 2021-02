Κοινωνία

Κορονοϊός: σκέψεις για σκληρά μέτρα σε Αττική και “κόκκινες” περιοχές

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σφίγγει ο κλοιός των περιοριστικών μέτρων στην Αττική. Το καλό και το κακό σενάριο. Αγωνία στο λιανεμπόριο, οργή στην εστίαση.

Ένα νέο πλέγμα μέτρων είναι έτοιμες να ανακοινώσουν οι υγειονομικές αρχές, με στόχο να μπει "φρένο" στην έξαρση της πανδημίας του κορονοϊού.

Στο μικροσκόπιο των ειδικών έχει μπει η Αττική με νέα μέτρα να πέφτουν το ένα μετά το άλλο στο τραπέζι. Έντονη, τις τελευταίες ώρες, είναι η φημολογία απαγόρευσης μετακίνησης από δήμο σε δήμο εντός των ορίων του λεκανοπεδίου ώστε να ανακοπεί η ραγδαία εξάπλωση της πανδημίας χωρίς σκληρό lockdown.

Η νέα πρόταση, με αφορμή και την καλοκαιρία που θα επικρατήσει, αναφέρει απαγόρευση κυκλοφορίας στην Αττική από τις 18:00 το απόγευμα έως τις 05:00 το πρωί, τα Σαββατοκύριακα, αφού τα σχολεία θα είναι κλειστά και η πλειονότητα των πολιτών δεν εργάζεται αυτές τις μέρες. Αν αποφασιστεί το συγκεκριμένο μέτρο, τα καταστήματα θα κλείσουν το Σάββατο στις 17:00 το απόγευμα.

Παραμένει πάντως στο τραπέζι η σκέψη να επιστρέψει το λιανεμπόριο αποκλειστικά στη μέθοδο λειτουργίας click away και να επανέλθουν τα γυμνάσια στην τηλεκπαίδευση. Τα περισσότερα ενεργά κρούσματα υπάρχουν στο λεκανοπέδιο. Με το κέντρο να έχει το μεγαλύτερο πρόβλημα, να ακολουθούν ο Βόρειος τομέας, ο Δυτικός ,ο Πειραιάς, η Ανατολική Αττική και η Δυτική.

Με αφορμή την άνοδο, κατά 50%, των κρουσμάτων στη Θεσσαλονίκη, όπου και εκεί απασχολεί ο παραλλαγμένος ιός, πραγματοποιήθηκε έκτακτη σύσκεψη. Ιδιαίτερη ανησυχία επικρατεί και για τη μεγάλη διασπορά του νέου στελέχους και στην Πάτρα με 94% αύξηση των κρουσμάτων, με 300 ενεργά και αύξηση νοσηλειών. Ανάμεσα σε αυτά και ένας 9χρονος που νοσηλεύεται με το βρετανικό στέλεχος στη ΜΕΘ της παιδιατρικής και οι γιατροί δίνουν μάχη για να μην τον διασωληνώσουν...

Σαφής ήταν η προτροπή του πρωθυπουργού στα εγκαίνια 30 νέων κλινών ΜΕΘ του ΚΑΤ με αφορμή τα χαμηλά ποσοστά εμβολιασμού σε νοσοκομείο της Πάτρας όπου υπάρχει διασπορά του ιού. "Θέλω, να επαναλάβω πόσο σημαντικό είναι εσείς οι υγειονομικοί, οι γιατροί, οι νοσηλευτές, υποστηρικτικό προσωπικό να δίνετε πρώτοι το παράδειγμα του εμβολιασμού. Γνωρίζουμε πια, υπεράνω οποιασδήποτε αμφιβολίας, ότι τα εμβόλια τα οποία εγκρίνονται είναι ασφαλή πάνω απ’ όλα αλλά είναι και αποτελεσματικά" τόνισε ο πρωθυπουργός.