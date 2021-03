Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: Προς νέο ρεκόρ τα κρούσματα της Τρίτης

Σε πολύ υψηλά επίπεδα αναμένεται να κυμανθεί σήμερα ο αριθμός των κρουσμάτων, σύμφωνα με πληροφορίες.

Δυσοίωνα είναι τα μηνύματα για τον αριθμό των κρουσμάτων που θα ανακοινώσει το απόγευμα ο ΕΟΔΥ, στην καθιερωμένη ενημέρωση για την πορεία της πανδημίας. Σύμφωνα με πληροφορίες, εκτιμάται πως θα ξεπεράσουν τα 3.500 και ίσως πλησιάσουν το εφιαλτικό νούμερο των 4.000.

Υπενθυμίζεται πως τη Δευτέρα ο ΕΟΔΥ ανακοίνωσε 1.724 νέα κρούσματα κορονοϊού στην Ελλάδα, αριθμός όμως που είναι συνήθως μειωμένος μετά το Σαββατοκύριακο. Μεγάλη είναι η πίεση στις ΜΕΘ των νοσοκομείων, όπου 739 ασθενείς νοσηλεύονται διασωληνωμένοι.

«Δεν έχει γίνει ακόμα έκρηξη κρουσμάτων στην Αθήνα, όπως στη Θεσσαλονίκη», προειδοποίησε ο Νίκος Καπραβέλος στην εκπομπή του ΑΝΤ1 “Καλημέρα Ελλάδα”, κάνοντας για λόγο για «ηφαίστειο που βράζει» αναφερόμενος στην επιδημιολογική εικόνα στο λεκανοπέδιο της πρωτεύουσας. Ο Διευθυντής Β΄ ΜΕΘ του Νοσοκομείου “Παπανικολάου” της Θεσσαλονίκης τόνισε πως ήταν λάθος η στρατηγική «να κυνηγήσουμε την ανθρώπινη δραστηριότητα και όχι το κρούσμα». «Δεν είναι ώρα για πειραματισμούς», προειδοποίησε, καθώς μία «λάθος τακτική θα οδηγήσει σε έκρηξη του ηφαιστείου».